Este adelantamiento de Alonso es elegido lo mejor del año en Fórmula 1

Si no era con 'la 33', de alguna manera tenía que verse premiada toda la magia que Fernando Alonso ha regalado esta temporada a los seguidores de la Fórmula 1. Y ha llegado con la conclusión de la temporada con el galardón a 'Mejor Maniobra' del año por su defensa y su adelantamiento a Checo Pérez en Brasil.

"Muchas gracias a los aficionados por votarme para que me dieran este premio, que quiero compartir con 'Checo', porque cualquier maniobra en pista requiere de la colaboración de dos, y esto debería ser un ejemplo a seguir, no sólo para esta generación, sino para las futuras, porque tenemos que impulsar y apoyar el pilotaje limpio y sin contacto entre los coches", agradeció el asturiano a través de un vídeo, pues no estuvo presente en la gala.

El bicampeón del mundo terminó firmando un tercer puesto increíble en Sao Paulo, donde se proclamó campeón hace 18 años, al contener durante casi 30 vueltas al mexicano, que volaba en un Red Bull muy superior a su Aston Martin, y devolverle el adelantamiento en la última vuelta.

Después de la férrea defensa que Alonso estaba protagonizando en Interlagos, todo pareció perdido cuando Pérez encontró un resquicio en el muro que había levantado y le adelantó en la penúltima vuelta de la carrera. Pero nada más lejos de la realidad, quedaba otra más y nada es imposible para 'Magic'.

"Me resigné porque me fui fuera en la curva 6 cambiando la trazada y cogí muchas virutas de goma y pensé que ya no iba a tener otra oportunidad, pero se fue un pelín largo en la curva 1 y me dio esa oportunidad para juntarme en la curva 2 y 3", explicó él mismo sobre la impresionante pasada a Checo tras la carrera.

ES UN ROBOT.

ES UNA MÁQUINA.

ES TERMINATOR.



Dicho y hecho: Alonso aprovechó el DRS previo a la curva cuatro para amagarle yéndose al interior y colarse por el exterior. Pérez intentó darle caza antes de llegar a la meta, pero le fue imposible. Ambos vieron la bandera de cuadros prácticamente rueda con rueda en una 'photo finish' que se llevó el español por apenas 53 milésimas. La acción le dio al asturiano su octavo podio de la temporada y fue clave para que terminase cuarto del Mundial.