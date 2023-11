Así vivió Antonio Lobato la última vuelta de Fernando Alonso en Brasil: "Qué barbaridad lo que ha hecho este pedazo de bestia"

El Gran Premio de Brasil de este fin de semana difícilmente será olvidado por los más fanáticos de la Fórmula 1. El asturiano Fernando Alonso logró el tercer puesto por 53 milésimas tras devolver a Sergio 'Checo' Pérez el adelantamiento que este le había hecho previamente.

La última vuelta del piloto de Aston Martin ha llegado incluso a recordar a aquella defensa que le hizo a Michael Schumacher en 2005 y se ha vivido con gran emoción, en parte, gracias a la loca narración de Antonio Lobato, que ya se ha hecho viral.

"Está cerquísima, vamos a ver cómo ataca Fernando, qué se inventa Checo. Se prepara, se prepara. Le protege el interior, va por fuera, fuera, Fernando por fuera, Fernando por fuera", arrancó diciendo Lobato, que no puede aguantarse en la silla.

Ya con el adelantamiento hecho, el periodista no podía creer lo que estaba viendo: "Madre mía. Madre mía lo que acaba de hacer. Madre mía lo que acaba de hacer, madre mía lo que acaba de hacer. Increíble. Magic Alonso de nuevo al ataque. Qué barbaridad, qué barbaridad lo que hemos visto. Lo que ha hecho este pedazo de bestia, madre mía".

Y en los últimos segundos se desató aún más la locura en el estudio de DAZN: "Luchando hasta el último instante, hasta la última décima. Últimos metros. (...) La bandera de cuadros espera, el podio también. Vamos que va a haber 'photo finish'. Uououououo... Alonso tercero, Alonso tercero. Podio para Fernando. Qué barbaridad, madre mía".

El emotivo discurso de después

"En Imola es muy complicado adelantar, pero aquí sí. Un Aston Martín no es un Red Bull y tenía DRS y Checo no es manco, pero no ha podido. Es para ponerlo en las escuelas de karting, no sólo para los que quieren ser pilotos, para los que luchan por cualquier cosa", explicó Lobato tras la carrera.

"Esto es un regalo. Es mejor que una serie, es bueno para el espectáculo y para convencer a la gente que este deporte es maravilloso. Es un ejemplo de fiereza y capacidad de lucha de los dos, de Checo y de Fernando. Uno atacando desde el primer minuto hasta el último y el otro defendiendo con todo lo que tenía a su alrededor", añadió.

Y sentenció diciendo: "Se hablará de esta carrera durante mucho tiempo. Habrá gente que no ve la Fórmula 1, que con ver un resumen se convencerán de que merece la pena".