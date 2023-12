"A pie, no necesito vuelo": la ingeniosa respuesta de Ancelotti cuando le preguntan por el contrato de 500 millones de Rahm

El 'megacontrato' que acaba de firmar Jon Rahm, que percibirá más de 500 millones por competir en la LIV Golf saudí, ha copado toda la actualidad deportiva este viernes y hasta Carlo Ancelotti se ha atrevido a opinar al respecto. Preguntado por si entrenaría en Arabia por esa cifra, el italiano ha aprovechado para bromear: "A pie, no necesito reservar vuelo, voy andado".

"Es una broma, cada uno elige lo que quiere", ha dicho cuando se han calmado las risas en la sala de prensa. "El mundo está cambiando, ha cambiado y cambiará, no me sorprendo de nadie", ha añadido el técnico blanco, que ha aprovechado para halagar al 'León de Barrika' al afirmar que "me parece el mejor de todos".

Respecto a si existe la posibilidad de que algún día entrene en la Saudi Pro League, Ancelotti asegura que "no me han llamado", aunque prefiere vivir "el presente", que "es muy bonito, de momento". El italiano, eso sí, ha dejado claro que "nunca ha pensado en el dinero", y que para él lo importante es "encontrarme bien".

"Puede ser que si fuese a Arabia me encontrase bien, pero ahora me encuentro bien y ojalá me pueda encontrar bien más tiempo", ha zanjado el tema el entrenador del Real Madrid.

El conjunto blanco se medirá al Betis este viernes en el Benito Villamarín en la decimosexta jornada de Liga. "Es un partido difícil porque el Betis lo está haciendo bien, sobre todo en su casa", ha valorado Ancelotti, que considera a los verdiblancos "un equipo sólido, bien organizado".