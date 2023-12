La hemeroteca retrata a Jon Rahm : del "no me seduce nada el formato" de la liga saudí al "ha hecho crecer y refresca el golf"

Jon Rahm siempre fue uno de los detractores más firmes de la LIV Golf, que desde 2021 protagoniza una cruzada frente al PGA Tour y el DP World Tour europeo que ha dejado fuera de sus competiciones a varios golfistas por firmar con la liga saudí. Este jueves, sin embargo, el español anunció su fichaje por el circuito árabe con unas palabras que contrastan con su opinión sobre él hace un año.

"Después de todos los rumores, puedo decir que me he unido a LIV Golf. No es una decisión fácil, he tenido una gran carrera, hay muchas cosas que puede ofrecer LIV Golf, empezando por jugar en equipo. Como profesional no tienes esa ocasión y es muy divertido jugar por algo más que por ti. LIV Golf ha hecho crecer y refresca el mundo del golf", apuntó el 'León de Barrika'.

El número 3 del mundo, que ha firmado un contrato de más de 500 millones de dólares, el más jugoso de toda la liga, ha reconocido que "fue una gran oferta", aunque no ha querido entrar en detalles sobre la cifra exacta: "Es privado y lo va a seguir siendo".

Rahm insistió en que "el dinero es increíble, pero es verdad lo que dije, no juego al golf por dinero, sino por amor a este deporte". Admitió que lo económico ha sido "un factor importante en mi decisión", pues "como marido y padre de familia tengo la obligación de dar las mejores oportunidades a mi familia", pero repitió que ha habido otras razones que le han hecho firmar con la LIV Golf, "como ser un capitán, ser líder de un equipo, hacer crecer al golf"

Sus palabras, eso sí, distan mucho de lo que dijo hace apenas un año sobre la posibilidad de incorporarse a la liga saudí: "El formato del LIV no me seduce en nada, vi un poco del Torneo del LIV de Londres y de lo único que se hablaba fue del hecho de que Charl Schwartzel se llevó 4,7 millones de dólares".

"He crecido oyendo historias de Seve Ballesteros y esos grandes jugadores, las historias de las grandes victorias son mucho más que el dinero", añadió al respecto entonces. Ahora también se ha referido a la figura de Ballesteros y la importancia que ha tenido en su decisión: "He hablado mucho de cómo Seve mejoró el golf en España y siempre he dicho que me gustaría hacer lo mismo. Si puedo llegar a una audiencia más amplia, sería fantástico, y creo que esto me ayudará a lograrlo".

Por otro lado, el de Barrika también apuntó sobre las suculentas ofertas de la LIV Golf que "lo primero que pensamos Kelley y yo cuando comenzamos a hablar del tema es si nuestra vida cambiaría por ganar 400 millones de dólares más, y no, no cambiaría en nada".

Pese a que su fichaje por el circuito saudí a priori le alejaría de los torneos del PGA Tour —no de 'majors' como Augusta, cuya participación está asegurada tras ser campeón—, la Ryder Cup y hasta los Juegos Olímpicos, Rahm señaló este jueves que "si tengo suerte y todo va bien en el futuro, todavía quiero ser parte de la PGA", pues ambos proyectos tienen hasta el 31 de diciembre para negociar su fusión. "Si LIV Golf me da la libertad sin entrar en conflicto, quiero ser parte de la PGA y el DP World Tour", concluyó el español.