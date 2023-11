Tiger Woods se mira en el espejo de Rafa Nadal: "Lo que hizo es extraordinario"

Tiger Woods lo tiene claro. A los 47 años declaró este martes que no tiene la intención de retirarse porque ama la competición y, sobre todo, porque está convencido que puede seguir ganando torneos.

"Me encanta competir. Me encanta jugar. Echo de menos estar aquí con los compañeros", declaró el golfista estadounidense en una rueda de prensa antes del inicio este jueves del Hero World Challenge en las Bahamas.

"Lo que me empuja es competir. Llegará un momento, que todavía no ha llegado completamente, en que no seré capaz de ganar de nuevo. Y cuando llegue, me retiraré", añadió Woods en su primera comparecencia pública ante los medios de comunicación desde el Masters en abril.

Woods también tiene claro en quién mirarse en su camino de vuelta a los torneos de golf, Rafa Nadal: "Lo que ha hecho es extraordinario. Ganó un Open de Australia con el pie roto. El tipo es algo más que fuerte. Y más que competitivo".

Tiger siguió elogiando al tenista mallorquín, al que le une una buena amistad: "No quiero verlo ir pero sabe que el 'padre tiempo' llega. Como nunca quise ver a Federer ir. Pero eso es lo que sucede. Creo que todos deberíamos disfrutar de verlo competir y ver cómo y lo que significa para el juego. Y lo que significa para todos nosotros. Es ver la pasión, cómo juega y por qué juega".