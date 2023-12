"Si has querido ofender, no lo has hecho", el duro comunicado de las peñas del Atlético contra el "traidor" Joao Félix

La actuación de Joao Félix en su reencuentro con el Atlético de Madrid no ha pasado desapercibido y las críticas desde el bando rojiblanco continúan.

Se podría decir que el luso tuvo un partido casi idílico, pues jugó bien y marcó el tanto de la victoria del Barcelona. Un tanto que celebró de manera eufórica, con un beso incluido destinado presuntamente a la afición rival -y hace poco propia- que no ha sentado nada bien.

La reacción llegó ayer en las redes sociales, con un duro comunicado de la Unión Internacional de Peñas Atlético de Madrid, que cargó contra el portugués y su gesto: "Si has querido ofender, no lo has conseguido..." reza un comunicado en el que también se compara a Félix con otros ex del Atlético que cambiaron de equipo sin cambiar de ciudad: Hugo Sánchez, Courtois...2

Si has querido ofender, no lo has hecho. No ofende quién quiere, sino quién puede.

Si era de despedida, que te vaya bonito. Te unirás a ése selecto grupito de traidores que forman Hugo Sánchez, Courtois y alguno más.

Y si es porque no das para más, pues bastante tienes ya. pic.twitter.com/5S3gtbfNfY — Unión Internacional de Peñas Atlético de Madrid (@unionatm) December 4, 2023

El propio alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, habló sobre la actuación del jugador: "No me molestó la celebración. Primero tenemos que mirarnos a nosotros mismos porque la primera parte no fue buena y la segunda sí". Poco después, el regidor se mojó sobre el futuro del jugador: "O nos lo quedamos y que dé la talla en el Atlético de Madrid, como todos esperábamos, o que deje una buena cantidad de dinero".