La celebración más polémica: Joao Félix festeja a lo grande su gol frente al Atlético con el Barça

Se complica aún más la relación entre Joao Félix y la afición del Atlético de Madrid. El portugués anotó un buen gol de vaselina en Montjuic para abrir el marcador en favor del Barcelona, y no dejó pasar la ocasión de celebrar, casi 'a lo Bellingham' el tanto en frente de la grada culé.

El delantero no había dejado claro antes del inicio del encuentro si celebraría un gol frente a su antiguo equipo, en un partido muy especial dado que es la primera vez que se enfrenta al Atlético de Madrid desde que el club colchonero lo fichara desde el Benfica.

Aunque no había una intención expresa por parte de Joao Félix de celebrar o no su gol, no hizo el luso méritos para mejorar su relación con la afición madrileña. Unos días antes del encuentro, declaró: "Prefiero el estilo del Barcelona al del Atlético de Madrid, yo y todos los jugadores. También los del Atleti preferirían jugar más tiempo en ataque, si no responden eso están mintiendo".

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, había intentado tender puentes entre Félix y el entorno rojiblanco: "Joao Félix es un jugador del Atlético de Madrid que está cedido en el FC Barcelona y nosotros le deseamos todo lo mejor. Es uno de los mejores jugadores que hay en Europa. Si el año que viene el Barcelona no lo quiere pues volverá a ser jugador del Atlético de Madrid. Por lo tanto, yo tengo que decir que es el mejor jugador que hay en Europa porque lo es".

Si no lo era ya, el 17 de marzo de 2024 se convierte en una fecha que todo aficionado del Atlético de Madrid, del Barça, y del propio Joao Félix, ya que en esta fecha el equipo blaugrana visitará el Metropolitano, y el recibimiento de la afición rojiblanca al delantero portugués es uno de los momentos más esperados de la temporada futbolística.