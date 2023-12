Una presunta bronca de Tomé al descanso y su desencuentro con Aitana Bonmatí, clave en el nuevo lío en la selección femenina

La selección española femenina de fútbol ha vuelto a entrar en una espiral de polémica tras lo sucedido ante Italia en el penúltimo encuentro de la fase de grupos de la UEFA Nations League, competición que da acceso a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. España, que vencía 1-0 al descanso, salió de vestuarios y comenzó los últimos 45 minutos con 10 futbolistas, un error que cambió el partido por completo (la selección española perdió por 2-3, aunque ya estaba clasificada para las semifinales de la competición) y provocó el empate de las italianas en los primeros compases de la segunda mitad.

La seleccionadora Montse Tomé, tras la finalización del encuentro, explicó en rueda de prensa el sonrojante error y señaló de forma directa a Aitana Bonmatí: "Cuando íbamos a empezar la segunda parte, Aitana nos avisa con poco tiempo de antelación que no puede continuar en el partido. No tenemos tiempo de que Esther pueda calentar, por eso iniciamos el segundo tiempo con una jugadora menos".

Aitana, después de las declaraciones de Tomé y las "noticias surgidas" —hacía referencia la catalana a diversas informaciones que señalaban una bronca entre la seleccionadora y la actual Balón de Oro— decide explicar su versión de los hechos. "Durante el descanso, no me sentí bien y le pedí al cuerpo técnico ser sustituida porque entendí que lo mejor para el equipo era que entrara otra compañera. A partir de aquí, la situación no tiene más y lo importante es que el equipo consiguió la clasificación para la Final Four", puso en sus redes sociales.

La falta de comunicación en los cambios

Montse Tomé había tomado la decisión de realizar un cambio en el descanso ante Italia: Lucía García por Athenea del Castillo. Sin embargo, la indisposición de Aitana Bonmatí —tras la discusión con Montse Tomé— obligó a otra sustitución más, entrando al campo Esther González. Sin embargo, esta última no estaba preparada ante la premura de la situación y no le dio tiempo a entrar, dejando al equipo con diez. Para colmo, sin saberse el motivo, Lucía García entró al campo con las botas desabrochadas.

"La información tiene que llegar antes porque no podemos dejar al equipo con 10, es un error importante. Yo no entendía nada, veo que el partido había empezado y me miran, estaban hablando Montse e Irene y me llaman para decirme que tengo que salir sin calentar. Dije que vale, tenía que ayudar al equipo tr as el 1-1", explicó Esther dos días después del partido, haciendo referencia a la falta de comunicación en el cuerpo técnico con sus jugadoras.

Athenea del Castillo, jugadora del Real Madrid, había dado antes una explicación sobre los hechos sucedidos en el vestuario tras la finalización del partido. "No sé lo que ha pasado, a nosotras nos han comentado los cambios al principio del descanso, antes de la charla. No vi los dos goles de Italia porque estaba en la ducha. Ha sido una cagada tremenda, pido perdón. Esto no se puede permitir en un partido de este nivel", relató la futbolista sustituida en el descanso.

Curiosamente, esta versión no coincide con la de Montse Tomé, la cual señaló de forma directa a Aitana como la principal culpable de ingresar al césped con 10 futbolistas y, además, contestó tres días después a las declaraciones de la propia Athenea, reconociendo que la jugadora madridista "no ha tenido el tiempo suficiente para tener la información adecuada" sobre dicho tema.

La supuesta bronca entre Aitana y Tomé

El malentendido y la falta de comunicación en el vestuario podría haber llegado tras una bronca entre Aitana Bonmatí y Montse Tomé. En el descanso, la seleccionadora habría recriminado a ciertas jugadoras, incluida la futbolista catalana, el poco rendimiento que estaban mostrando sobre el césped ante el combinado italiano.

Tras unos días de incertidumbre y tensión, Tomé no ha querido echar más leña al fuego y, en la rueda de prensa previa al partido frente a Suecia, intentó cerrar el capítulo de la supuesta polémica originada en el vestuario. "Lo que ocurre dentro es bueno protegerlo y que sea nuestro. Somos muy exigentes, profesionales y queremos lo mejor para todos. Debemos pensar en la palabra equipo, equipo somos todos y todas”, afirmó.