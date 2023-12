La rajada del nuevo recordman español de maratón contra la Federación: "Mi cuenta bancaria da risa"

El fondista español Tariku Novales, nacido en Etiopía, ha hecho historia al conseguir el récord de España en el Maratón de Valencia, tras parar el cronómetro en 2.05:48, lo que también le vale para la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Tras la carrera, y después de mostrarse satisfecho por su labor, Novales cargó contra la Federación de Atletismo: "Todo me lo financio yo y la ayuda de Adidas, porque si no sería imposible. La Federación me ignora y me hizo esperar meses para una respuesta y simplemente me dijo que no, que no cumplía los requisitos para recibir las ayudas".

"La gente flipa cuando le digo que no tengo ningún tipo de ayuda, la gente fuera de España flipa", añadió el atleta, dejando claro que la situación del atletismo en nuestro país es un poco complicada.

"Es una auténtica vergüenza... Mejor me callo. Que hagan lo que les de la gana, yo seguiré mi camino, si quieren apoyarme bienvenidos sean. Si no, pues seguiré sacrificando tiempo y energía y economía. Si vieras mi cuenta bancaria te daría la risa porque lo he invertido todo en llegar donde estoy y no he contado con ayudas de la Federación", explicó.

Este discurso de Tariku es una crítica directa a las pocas ayudas que la Federación otorga al Maratón, en gran parte porque suele ser muy difícil competir mundialmente por la superioridad que demuestran los países africanos. Ante esta situación, Novales denuncia que "no puede ser que un atleta de 2:07 (hoy 2:05), no reciba ayudas".