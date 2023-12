Doble récord de España de Maratón para Tariku Novales y Majida Maayouf en Valencia

Los atletas Tariku Novales y Majida Maayouf han pulverizado récords de España en el Maratón de Valencia celebrado este domingo. La deportista de origen marroquí, que ha estrenado en esta competición su nacionalidad española, ha establecido una marca de 2:21:28, casi cinco minutos menos que el anterior, de los 2:26:11de Marta Galimany, establecida en 2022.

Maayouf se mostró muy satisfecha por haber establecido ese nuevo récord de España y alabó el ambiente que se vivió, que dijo que le ayudó desde el principio hasta el final.

"Estoy muy contenta por el récord aunque no haya podido batir mi marca personal. Me he quedado sola en los últimos kilómetros pero el ambiente te lleva", afirmó en un entrevista con la organización al poco de cruzar la meta.

"Aquí se corre muy rápido porque desde el kilómetro 1 hasta la meta te están animando y eso anima mucho cuando las piernas pesan. He disfrutado mucho en los últimos ocho kilómetros, he sufrido pero a gusto. Solo veía a la gente animando y sabía que tenía que apretar", apuntó.

Mientras tanto, Tariku Novales paró el cronómetro con una marca de 2:05:48, casi un minuto mejor que la marca de Ayam Lamdassem de 2:06:25, establecida en 2022.

Novales, nacido en Etiopía y adoptado con apenas seis años por una pareja gallega, había transmitido en los días previos su intención de ser el primer español en bajar de las dos horas y seis minutos, algo que logró este domingo en Valencia.

Aunque se mostró feliz, apuntó que está convencido de que puede bajar la marca, provisional, de 2:05:48: "Estoy muy contento por el récord pero creo que aún puedo mejorar esta marca porque las liebres nos han fallado y hemos tenido que currar mucho ahí. Antes de la prueba ya pensaba que podía hacer estar marca".

"Lo del Maratón Valencia no tiene nombre, no valoramos los españoles la suerte que tenemos con esta prueba en la que nos cuidan tanto y en la que se corre tan bien", añadió.