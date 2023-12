La última 'rajada' arbitral de Mourinho en Italia: "El colegiado no tiene la estabilidad emocional para un partido de este nivel"

José Mourinho siempre será uno de los entrenadores más laureados de la historia, pero también una figura igual de polémica. Ni siquiera el paso de los años ha afectado a ese carácter indómito y, a veces, excesivamente sincero que le hace criticar a jugadores, rivales y árbitros sin tapujos, como le pasó este sábado en rueda de prensa.

El entrenador del Roma atendió a los medios y cargó contra el árbitro que este domingo dirigirá el duelo de los romanos contra el Sassuolo en la Serie A, el italiano Matteo Marcenaro. Un colegiado en el punto de mira del 'Special One', cuya opinión incendió la previa de un duelo que podría colocar a la 'Loba' en puestos de Champions si gana.

"El árbitro me preocupa, lo hemos tenido tres veces como cuarto árbitro y la sensación es que no tiene la estabilidad emocional para un partido de este nivel. No es solo un Sassuolo-Roma, estamos a tres puntos de la zona de Liga de Campeones", dijo en rueda de prensa el portugués.

Pero Mourinho no se quedó ahí, y no contento con señalar al árbitro principal, hizo lo propio también con el que estará en el VAR, el italiano Marco Di Bello: "El perfil del árbitro no me deja tranquilo, ni siquiera el que estará en el VAR, es un árbitro con el que siempre hemos tenido mala suerte".

"Ya lo veréis mañana con Marcenaro, (Gianluca) Mancini recibirá una amarilla a los 10 minutos y se perderá el partido ante el Fiorentina", aseguró con ironía el técnico nacido en Setúbal, dejando clara su opinión sobre los colegiados que dirigirán su próximo encuentro.

Además, ya en clave deportiva, también confesó una relación "amor-odio", sobre el italiano Doménico Berardi, el mejor de los 'neroverdi': "Un jugador fantástico. Pero tiene que tener más respeto por el adversario y por el juego. Es demasiado lo que hace para desestabilizar: saca amarillas, faltas, penaltis inexistentes... Le quiero y le odio".