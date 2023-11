La emotiva despedida de Marc Márquez de Honda con la voz entrecortada: "Habéis sido, sois y seréis siempre mi familia"

Fue un fin de semana de muchas emociones para Marc Márquez. Y es que una década vistiendo de negro y naranja no se puede dejar atrás así como así aunque el cambio de equipo —hacia la Ducati de Gresini— te acerque a volver a ser campeón del mundo. Por eso, la despedida del hexacampeón de MotoGP de Honda estuvo llena de lágrimas y de una eterna promesa: "Habéis sido, sois y seréis siempre mi familia".

Esas fueron las últimas palabras del piloto de Cervera en un emotivo vídeo —grabado en su último día con el equipo japonés antes de subirse a la Honda por última vez en Valencia— dedicado a la que ha sido su casa los últimos 10 años. "Vamos a disfrutar de la última fiesta", dijo a modo de despedida, aunque en la pista se truncó su intención de regalar un podio a su garaje tras tocarse con Jorge Martín en la quinta vuelta.

Sus palabras en "uno de los domingos más difíciles de mi vida", en el que "no me juego nada" y "lo de menos es cómo termine la carrera", ya habían calado hondo en todas y cada una de las personas que han trabajado con él durante este tiempo. "Hoy hay algo distinto, tengo un sentimiento raro. Hoy es el cierre de una época muy especial en mi vida", había dicho también, justo antes de que la voz se le rompiese inundada en lágrimas.

"No sé si volveré a llevar estos colores, no sé si volveré a verles a todos ellos cuando entre otra vez al camión, y no sé si volveré a vestir este mono. Me sé de memoria donde están cada uno de los logos, todos llevan conmigo prácticamente desde que empecé", repasaba Márquez antes de concluir sin un adiós: "A pesar de todo, para mí hoy no es un día de despedidas, es un día de hasta pronto".

Hoy no es un domingo cualquiera... Gracias por este viaje inolvidable❤️



Today is not just another Sunday. Thanks for this unforgettable trip.

Al bajarse de la moto en su precipitado final —en el que seguro que agradeció ese podio, al que se subió con los ojos vidriosos señalando a su equipo, en la sprint— la emocionó no disminuyó: hubo manteo, aplausos, muchos abrazos y, cómo no, lágrimas.

"Esto [la caída] no ha empañado nada la despedida en el garaje, donde ha habido emoción, nos hemos abrazado mucho. Nos hemos dicho un 'hasta luego', porque nunca me gusta cerrar puertas, para nadie, hacia ningún rumbo. Y espero que me queden muchos años de carrera deportiva, así que nunca se sabe", explicó Márquez sobre lo vivido en el box de Honda.

No sin antes volver a recalcar que por su mente ronda la idea de un reencuentro en el futuro: "Uno de los principales objetivos cuando empezamos a hablar de separar nuestro futuro es que ninguna de las partes pondría el nivel crítico o tensar la cuerda demasiado, porque tenemos una relación de mucho respeto, y sabemos por nuestra parte que quizás en el futuro nuestros caminos se pueden volver a cruzar".