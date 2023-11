"Te entiendo, te estabas jugando el Mundial": el pique entre Marc Márquez y Jorge Martín que ha acabado en reconciliación

El Gran Premio de Valencia no culminó la temporada de la mejor manera posible para Jorge Martín, que rozó el título, y para Marc Márquez, que corría su última carrera con Honda. El madrileño se fue al suelo y terminó tocando al ocho veces campeón del mundo, que no pudo terminar la carrera.

En la quinta vuelta, Martinator pegó su rueda a la de Márquez tras pasarse de frenada y el catalán salió volando. Ambos abandonaron la carrera por obligación, algo que no ocurrió en la carrera al sprint del sábado, cuando también vivieron una intensa batalla que acabó de mejor forma, con ambos en el podio.

En esa sprint ocurrió al revés. Fue Márquez quien golpeó en el mono de Jorge Martín, que cerró muy bien en la curva seis para no permitir el adelantamiento del de Honda. Tras la carrera, que ambos pudieron terminar, el madrileño se señaló ante el público el hombro izquierdo para mostrar las marcas del neumático que le habían quedado.

Sin embargo, cuando acabó el Gran Premio de Cheste también los propios pilotos dieron por finalizado su pique, cuando en la zona mixta conversaron y dejaron claro que los roces se quedaban en la pista.

"¿Estás bien, tío Hostia, me sabe fatal. venía enchufado. Estaba ahí, ya ni veía y de repente he notado 'pum'", le explicaba Jorge Martín a Marc Márquez.

"Yo he entrado fuerte porque me estaba peleando con Zarco y he visto que hacía así, pero te entiendo tío, te estabas jugando el mundial. Has hecho lo que tenías que hacer", le contestó Marc, dando por sentada la reconciliación.