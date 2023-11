Antonio Lobato siembra dudas sobre su futuro: "DAZN está en su derecho si quiere hacer cosas diferentes"

Antonio Lobato es, sin atisbo de duda, el gran favorito de los apasionados a la Fórmula 1 para narrar las 24 carreras que componen el calendario de la próxima temporada. Ese deseo de la afición, sin embargo, no está claro que pueda cumplirse, pues el periodista terminó contrato con Movistar con el término del curso en Abu Dhabi y parece que aún no ha hablado con DAZN, poseedora de los derechos en exclusiva de la F1 hasta 2026, aunque ha dejado la pelota en su tejado mientras sembraba dudas sobre su continuidad.

"Si DAZN tiene algún interés en ponerse en contacto conmigo y en que sigamos adelante pues hablaremos y sería genial", ha dejado caer el presentador este lunes en Radio Marca. "Y si tienen otras ideas en su cabeza también sería genial, habría que respetarlo porque están en su derecho si quieren hacer cosas diferentes", ha añadido al respecto, dejándolo todo al futuro sin tener "demasiada prisa".

Lo que tiene claro Lobato es que pase lo que pase, tanto si vuelve a sentarse frente a las pantallas para retransmitir el Gran Circo, seguirá ligado a la Fórmula 1. Pero, ha insistido, ahora es tiempo de "cargar pilas para lo que sea y cuando acaben las vacaciones, y las Navidades, empezaremos a pensar en proyectos de futuro".

El periodista ya habló sobre su futuro antes de llegar a Yas Marina para dejar la puerta abierta a un posible proyecto con la plataforma "que me pueda interesar, que me apetezca, que sea emocionante y me venga bien", aunque con condiciones: "Lo que no haría nunca es ir a las 24 carreras".

Su despedida tras el Gran Premio de Abu Dhabi 2023, eso sí, no tuvo un tono extremadamente emotivo como sí lo tuviera su adiós en 2015 —que por aquel entonces parecía definitivo—, cuando Antena 3 perdió los derechos de la Fórmula 1 al acabar la temporada, lo que da esperanza de volver a escuchar sus narraciones.

Desde que fuera designado como el principal narrador de la categoría reina del automovilismo en 2004 junto a Gonzalo Serrano, nadie ha podido igualar la figura de Antonio Lobato. Ni en 2016 ni 2017, con Josep Lluís Merlos y Miguel Portillo respectivamente, pudo Movistar+ convencer a su audiencia.

El plan de Movistar+ era que la vieja guardia fuera olvidada, y que su nueva alineación, formada por Merlos, Joan Villadelprat y Jaime Alguersuari, se mantuviera estable en la nueva era de la Fórmula 1 de pago. Movistar+ y Antena 3 compartieron los derechos en 2014 y 2015, pero una vez 'el Gran Circo' pasó a solo poder disfrutarse previo pago en España, Movistar comenzó a cambiar su equipo, fichando a Pedro de la Rosa en 2016 y a Toni Cuquerella la siguiente temporada.

El clamor popular para la incorporación de Antonio Lobato surtió efecto, y el asturiano volvió a narrar la F1 más de dos años después. Así se formó uno de los mejores equipos de narración de la historia de la televisión deportiva en España que ha durado seis temporadas y quién sabe si podría volver para una séptima.