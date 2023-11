El mensaje de Antonio Lobato que suena a despedida de la F1: "La última y ya veremos lo que viene en el futuro"

Otra temporada de F1 llegará a su fin cuando la bandera de cuadros ondee en Yas Marina, dando por concluido el Gran Premio de Abu Dhabi, y con ella, también llegará el adiós —aún no se sabe si definitivo—de Antonio Lobato, cuyo futuro como narrador de las carreras del 'Gran Circo' está más en el aire que nunca.

El periodista termina contrato con Movistar, que aún no sabe si podrá retransmitir la Fórmula 1 el curso que viene, pues DAZN adquirió sus derechos en exclusiva para las tres próximas temporadas, y ha querido empezar el día con un emotivo mensaje a muchos les ha sonado a despedida.

"Nos vamos para la tele, a hacer la última carrera de mi decimoctava temporada en Fórmula 1", ha arrancado la voz de la F1 durante las últimas dos décadas. "He vivido otras despedidas, otros cambios de ciclo, y todos son muy especiales, muy emotivos, así que hoy va a ser un día cargado de sentimientos", ha avanzado.

Por eso, "antes de ir y decir adiós, y despedirme de mucha gente que no sé si en el futuro seguiremos juntos o no, quiero dar las gracias a todos los que me han acompañado en este largo camino, en la última era también", entre ellos, sus seguidores más fieles que en los últimos meses no han hecho más que hacerle llegar su apoyo.

"Así que nada, muchísimas gracias, vamos a hacer la última: Abu Dhabi 2023. La última y ya veremos lo que viene en el futuro", ha concluido Lobato, antes de desear "una carrera bonita" en la que "los nuestros estén en la batalla" para que "nos lo podamos pasar bien". "Os espero, id colocándoos en el sofá, que vamos para allá", se ha despedido.

Pese a su mensaje, el periodista ya dejó la puerta abierta a su posible incorporación a DAZN, aunque con algunas condiciones. "Si DAZN está interesado y me ofrecen un proyecto que me pueda interesar, que me apetezca, que sea emocionante y me venga bien, podemos hablar", avanzó, aunque dejando claro que "lo que no haría nunca es ir a las 24 carreras".