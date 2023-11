¿Qué significan los números de los eventos de UFC?

Si has llegado hace poco a las artes marciales mixtas (MMA) y a la liga estadounidense UFC es posible que te preguntes por qué esta promotora numera sus eventos y qué significan.

Bien, UFC numera todos sus eventos, aunque cada categoría lleva su propia numeración. De este modo, los eventos más relevantes llevan una numeración y el resto otra. Así lo hace desde que Royce Gracie ganara el primer campeonato en 1993. Aquel fue UFC 1 y tuvo lugar en Denver, Colorado. Por tanto, UFC 298, que es la pelea en la que Ilia Topuria va a intentar ganar el cinturón del peso pluma, es el evento número 298 que la promotora considera que debe estar numerada por su importancia.

Cartel UFC 293 INSTAGRAM ufc

Todos se numeran

Por otro lado, están las veladas que la empresa denomina UFC Fight Night, que también están numeradas aunque la promotora no lo comunique. De este modo, estas veladas suelen comunicarse como UFC Fight Night y, a continuación, se especifica la pelea estelar. Por ejemplo UFC Fight Night: Machida Vs Anders. Por último, hay eventos en ciertas ciudades que se numeran de manera específica. Es el caso de los eventos en Las Vegas, que van por el número 82.

El hecho de numerar ciertas veladas que se consideran especialmente relevantes de una forma y no otras ha generado algo de polémica. Por ejemplo, en septiembre de 2023 se enfrentaron Alexa Grasso y Valentina Shevchenko estando en juego el cinturón del peso mosca femenino. ¿Por qué UFC no numeró ese evento? ¿Por qué no lo consideró lo suficientemente relevante? Nunca lo sabremos, así que siempre habrá una cierta subjetividad a la hora de nombrar y numerar las veladas.