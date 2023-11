Xavi acepta las críticas pero es tajante sobre el penalti a Raphinha: "Es clarísimo, me lo dice todo el mundo"

Xavi Hernández vivió una de sus tardes más complicadas al frente del banquillo del Barça este sábado en Vallecas en el empate de los blaugranas a domicilio ante el Rayo Vallecano (1-1), ya que fue un encuentro en el que sufrieron de lo lindo para rascar un punto y evitar una derrota que por imagen y por juego merecieron por momentos.

También pudieron, no obstante, llevarse los tres puntos de su visita a la capital si el colegiado hubiese señalado penalti en una acción del 'Pacha' Espino sobre Raphinha con el tiempo ya cumplido, en el descuento de la segunda parte. Tanto para Xavi como para su cuerpo técnico, desde luego, fue pena máxima a todas luces, como se pudo ver por las protestas sobre el césped y por la tajante respuesta del técnico catalán en la rueda de prensa posterior.

"Es penalti claro, me lo dice todo el mundo" comenzó asegurando Xavi, poniendo de relieve la obviedad que él cree que tiene la acción en el área de los rayistas. Contacto, desde luego, hubo, pero quizá más del propio Raphinha hacia el defensor argentino, que despejó hacia sus compañeros un balón al que intentaba llegar en el segundo palo el brasileño.

Aun así, Xavi fue moderado en su discurso y no quiso culpar al árbitro por el empate: "Hemos visto la imagen, pero vemos que esta temporada las acciones que tienen que interpretar los árbitros salen cruz. No nos sale cara. No es una excusa. Hemos empatado porque no hemos estado bien en la primera parte y hemos mejorado en la segunda".

"Aún así hemos tenido ocasiones para llevarnos los tres puntos", comentó Xavi, y subrayó: "Hay críticas y lo entiendo perfectamente, pero podemos dar la vuelta y mejorar". Un discurso medianamente optimista en una situación todavía reversible, pero las sensaciones que lleva arrastrando el equipo desde el primer parón de selecciones en septiembre no son óptimas, y con el problema de las lesiones será difícil que la dinámica cambie o mejore.

Han pasado dos meses desde que ganaron un partido por más de un gol de diferencia, y el conjunto azulgrana lo está acusando. Tanta victoria in extremis ha acabado pasando factura, pero al menos Xavi tiene claros los problemas que debe solucionar: "En la primera parte faltó mentalidad para ganar. En la segunda la cambiamos, pero ya vamos tarde. Hay que ser autocríticos con la primera parte porque en la segunda fue mejor, pero ya era insuficiente".

"Desde el primer jugador al último, y yo primero, tenemos que mejorar y ser conscientes de que en estos campos se ganan o se pierden Ligas", señaló Xavi en conferencia de prensa, cabreado sobre todo por ese gol encajado en otra situación polémica en la que pudo haber doble fuera de juego previo al cañonazo de Unai López.

"En la segunda parte la mentalidad fue buena, pero ya había una urgencia. Eso tenía que haber pasado dese el primer minuto", insistió el técnico azulgrana, que volvió a reiterar la necesidad del cambio de mentalidad para ganar títulos.

"La temporada pasada ganamos la Liga y la Supercopa y eso te hace bajar inconscientemente la mentalidad y yo es lo que no debo permitir. Tenemos que dar más si queremos ganar la Liga y títulos. Hoy hay que quedarse en que la primera parte no fue buena y lo que hicimos en la segunda debimos hacerlo antes porque si en vez de adelantarse el Rayo te adelantas tú el partido cambia", apuntó para despedirse.