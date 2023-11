La plaga de lesiones preocupa al Real Madrid: hasta 13 jugadores de la primera plantilla han sufrido problemas físicos esta temporada

Los primeros meses de competición en el Real Madrid están mostrando la cara y la cruz del mundo del fútbol. A pesar de conseguir un arranque perfecto en Champions y posicionarse a tan solo dos puntos del líder actual de primera división, el Girona, el club blanco está sufriendo una auténtica plaga de lesiones que ha afectado a grandes pilares del esquema de Carlo Ancelotti.

Un total de trece jugadores del conjunto madridista ha tenido algún que otro problema con las lesiones en los primeros cuatro meses del campeonato: Courtois, Militao, Tchouaméni, Vinícius, Camavinga, Kepa, Bellingham, Arda Güler, Rodrygo, Carvajal, Mendy, Alaba o Rüdiger, son algunos de los futbolistas que han sucumbido ante la acumulación de minutos entre sus equipos y selecciones, un tema que preocupa bastante a los clubes y que pretenden reducir el número de encuentros internacionales.

Courtois y Militao, los primeros en caer

Thibaut Courtois y Éder Militao, dos piezas fundamentales en el eje defensivo del equipo blanco, fueron los primeros en caer lesionados en el inicio de la temporada 2023-2024. El portero belga, durante un entrenamiento, sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, una lesión que lo apartará de los terrenos de juego, como mínimo, hasta marzo del 2024.

Un caso muy parecido al del cancerbero es el de Militao. El central del Real Madrid, días después de confirmarse la baja de Courtois, sufrió la misma lesión que el belga en la primera jornada del campeonato ante el Athletic en San Mamés. El brasileño, en una acción defensiva, realizó un mal apoyo y tuvo que retirarse entre lágrimas del terreno de juego. En condiciones normales, Éder no volverá a jugar hasta marzo del próximo año.

Las lesiones musculares, el principal enemigo

El principal contratiempo del Real Madrid durante esta campaña han sido las lesiones musculares, que han afectado hasta siete jugadores del conjunto blanco. La lesión más significativa fue la de Vinícius Júnior, que estuvo un mes de baja por una lesión en su músculo flexor de la pierna derecha. Asimismo, el '7' madridista, tras caer de nuevo lesionado con la selección de Brasil, no volverá a los terrenos de juego hasta febrero del 2024 por un desgarramiento en el fémur.

Otra de las grandes estrellas del conjunto afincado en el Paseo de la Castellana, Jude Bellingham, también sabe, de primera mano, lo que es lesionarse durante esta temporada. El inglés, ante el Rayo Vallecano, sufrió una luxación de hombro que lo ha apartado de la convocatoria hasta en dos encuentros, frente al Braga y Valencia. Sin embargo, y tras superar las dolencias físicas, el centrocampista reaparecerá esta jornada de Liga frente al Cádiz.

Asimismo, jugadores como Dani Carvajal, Ferland Mendy, David Alaba, Antonio Rüdiger o Arda Guler, que sigue actualmente de baja por una rotura del cuádriceps, han degustado el amargo sabor de las lesiones musculares durante esta actual campaña.

El centro del campo blanco, 'en cuadros'

Las lesiones de Aurelien Tchouaméni y Eduardo Camavinga ha supuesto un problema de mayor grado en el esquema de Carlo Ancelotti. Ambos futbolistas, con su físico y polivalencia sobre el verde, estaban siendo de lo más destacado en estos primeros meses de competición. Por un lado, el '18' del Real Madrid sufrió una fractura en el segundo metatarsiano de su pie izquierdo durante el Clásico ante el FC Barcelona. El francés, que pudo acabar el encuentro, fue sometido a una serie de pruebas médicas que dictaminaron el alcance de la lesión.

En la misma situación se encuentra Eduardo Camavinga, que ha sido una de las últimas 'víctimas' del Virus FIFA. En una acción con su compañero de selección Ousmane Dembélé, el jugador madridista sufrió una rotura del ligamento externo de la rodilla derecha, que lo dejará en el dique seco hasta principios del año 2024. Carlo Ancelotti, ante estas dos nuevas lesiones, tendrá que optar en el centro del campo por la 'vieja guardia' (Kroos, Modric, Valverde...) para finalizar el 2023 de la mejor forma posible.

Rodrygo, entre algodones

Rodrygo, a su llegada a Madrid después de haber estado concentrado con la selección brasileña, fue sometido a pruebas médicas tras sufrir un hinchazón por un golpe en su rodilla izquierda ante Argentina. Tal y como informó el diario AS, el carioca, en condiciones normales, no debería tener problema para disputar el encuentro ante el Cádiz. No obstante, el club madridista quiere ser cauto y no forzará la máquina si hay un riesgo mayor de lesión, por lo que las últimas horas serán claves y dictaminarán si el atacante blanco se sube al avión o no rumbo al sur de Andalucía.