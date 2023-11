Rodrygo denuncia los insultos racistas recibidos tras el rifirrafe con Messi en el Brasil - Argentina

AFP via Getty Images

El choque entre Brasil y Argentina en Río de Janeiro estuvo lamentablemente protagonizado por la pelea entre aficiones durante los himnos y por la exageradamente violenta intervención policial posterior. Una situación rocambolesca en la que los jugadores albicelestes intentaron intervenir y mediar, y en la que su capitán Leo Messi fue el encargado de hacerles volver a vestuarios.

Aunque los argentinos amenazaron con no jugar, finalmente lo hicieron con media hora de retraso y con las gradas de Maracaná mucho más apaciguadas, y se llevaron además una victoria histórica. Sin embargo, la tensión de la previa se contagió al encuentro, como se pudo ver en la expulsión de Joelinton y, sobre todo, en el enganchón que tuvo Rodrygo con el propio Messi y con Rodrigo de Paul.

Según parece, Rodrygo llamó 'cagones' a los argentinos, algo que no sentó muy bien al '10' albiceleste. Su respuesta fue presumir del Mundial recién ganado y agarrar con fuerza a Rodrygo del cuello, aunque ahí quedó el asunto. O eso parecía porque ese cara a cara, ese dos contra uno verbal, ha seguido generando reacciones en los fanáticos argentinos.

Aunque fue Rodrygo el que sufrió el contacto físico de Messi, muchos usuarios han interpretado su comportamiento como irrespetuoso y provocativo con 'la Pulga', y por ello han inundado sus redes sociales con comentarios en su contra. Muchos comentarios, muchas críticas, pero también demasiados insultos, algunos de ellos racistas.

Por eso, el atacante brasileño del Real Madrid, que tuvo que silenciar los comentarios en sus posts, no ha querido guardar más silencio y ha estallado con un comunicado denunciando la situación: "Los racistas siempre están de servicio. Mis redes sociales fueron invadidas de insultos y todo tipo de tonterías. ¡Está ahí para que todos lo vean!".

Os racistas estão sempre de plantão. Minhas redes sociais foram invadidas com ofensas e todo tipo de absurdo. Está aí pra todo mundo ver!



Se não fazemos o que eles querem, se não nos comportamos como eles acham que devemos, se vestimos algo que os incomoda, se não baixamos a… pic.twitter.com/JtsPYrQPDT — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) November 23, 2023

"Si no hacemos lo que ellos quieren, si no nos comportamos como ellos creen que debemos, si usamos algo que les molesta, si no agachamos la cabeza cuando nos atacan, si ocupamos espacios que ellos creen son solo suyos, los racistas toman medidas con su comportamiento criminal", continua denunciando el internacional brasileño.

"Mala suerte para ellos. ¡No vamos a parar!" finaliza el comunicado Rodrygo, acompañando el texto con una foto suya del partido ante Argentina en blanco y negro. Un mensaje que han compartido sus compañeros y compatriotas Vinícius Jr. y Éder Militao, haciéndose eco también de esas últimas palabras referidas a su lucha contra el racismo: No vamos a parar.