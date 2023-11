El plan de Topuria para acabar con Volkanovski: "No es un luchador natural"

Ilia Topuria tiene por delante una de las peleas más importantes de su vida. El próximo mes de febrero se va a enfrentar a uno de los luchadores más dominantes de la UFC de los últimos tiempos, Alexander Volkanovski, pero parece que el hispano-georgiano tiene un plan bien definido.

De esta forma, el aspirante cree que debe apostar por la lucha, por llevar la pelea al suelo. Considera que el australiano es un muy buen 'striker' pero sin tanto nivel de 'grappling' y es aquí donde cree que está su ventaja. "Se acerca la pelea, así que volví a mis orígenes. Estoy luchando mucho porque ahí es donde realmente creo que tengo la ventaja con él, porque creo que es un buen 'striker' (que le gusta pelear en el suelo) pero no es un luchador natural, o no es tan bueno en el terreno y ahí es donde voy a marcar la diferencia", señaló Topuria en una entrevista en Youtube.

Es verdad lo que dice Topuria. Volkanovski es uno de los mejores strikers de UFC, hasta tal punto que ha ganado tres veces a Max Holloway, pero su wrestling no es redondo. Esto quiere decir que tiene un enorme nivel defensivo en el suelo, véase cómo evitó que Islam Makhachev lo finalizara en la primera pelea, pero no tanto ofensivo. Ahí puede encontrar Topuria una oportunidad, aunque no será fácil. Ya decimos que Volk aguantó a Makhachev.

En cualquier caso, tendremos que esperar a que llegue UFC 298 a principios del año que viene. Ahí veremos si en España podemos decir que tenemos el primer campeón español en UFC.