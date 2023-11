La dura acusación de José María del Nido Carrasco a su padre: "Tiene un plan para vender el Sevilla a los americanos"

José María del Nido Carrasco, actual vicepresidente del Sevilla FC, ha repasado de forma muy extensa la actualidad del club hispalense y, sobre todo, las tensiones internas que existen, especialmente con su padre José María Del Nido Benavente, entre los dos bandos que quieren hacerse con el timón del conjunto andaluz a partir del próximo 4 de diciembre, fecha en la que se realizará la próxima Junta de Accionistas.

El dirigente sevillista explicó en la Cadena SER que su padre tiene la intención de "gobernar el club" en colaboración con el grupo americano 777 Partners, con el que mantiene un pacto que implica una gran ampliación de capital y la futura venta del club. No obstante, la sentencia del juez será la que dictamine si Del Nido Benavente puede participar en la votación de la próxima Junta sevillista.

"Mi padre no quiere gestionar el Sevilla con los sevillistas, lo quiere gestionar con los americanos. Ese es el verdadero problema. Firmó un pacto con todos nosotros y ahora no lo quiere gestionar con las personas con las que firmó el acuerdo", recalcó Del Nido Carrasco. En ese pacto, "los cuatro firmantes determinaron que las dos personas que tenían que gobernar el club" eran Pepe Castro y Del Nido Jr., recuerda el dirigentem que añade que "no le veo ningún sentido firmar un pacto y luego no querer participar".

Asimismo, el vicepresidente primero del Sevilla FC desgranó el pacto que firmó su progenitor con el grupo americano el 13 de julio de 2020, en el que "acordó venderles 3.000 acciones y luego 125 acciones cada tres meses". Un plan con el que "quiere hacer una ampliación de capital y quedarse con el club para luego venderlo", aseguró, al mismo tiempo que dejó claro que "eso está documentado".

Por último, Del Nido Carrasco expresó su deseo de que dicha situación se resuelva de la forma más honesta y leal posible, destacando que "han tendido la mano [a su padre] en más de una ocasión" y siempre fue él que la rechazó: "No hay nada que me gustaría más que arreglarme con él, como hijo y por el Sevilla. Él es muy válido para el club y si los americanos quieren una solución la buscaríamos porque no queremos un Málaga ni un Valencia".