Donn Davis, presidente de PFL: "Deontay Wilder es el oponente más probable para Ngannou"

Parece que los vientos soplan a favor de PFL. Al tiempo que hemos conocido la adquisición de Bellator por parte de esta emergente empresa de artes marciales mixtas estadounidense, llegan las primeras noticias sobre el estreno de su gran estrella, Francis Ngannou. Y es que parece que este podría enfrentar a Deontay Wilder en un combate con reglas híbridas.

Lo ha revelado Donn Davis, presidente de Proffesional Fighters League (PFL), en una entrevista con Ariel Helwani, uno de los comunicadores más influyentes del mundo de las MMA. "Sigo pensando que será una pelea con reglas mixtas. Y sigo pensando que Deontay Wilder es el oponente más probable para Ngannou", dijo el directivo.

De ser así, los aficionados a las MMA podríamos ver una más que interesante pelea en la que se enfrentarían dos de los pegadores más fuertes del planeta. No tenemos detalles sobre cómo podría ser el sistema híbrido, si unos asaltos de boxeo seguidos de otros de MMA o al revés, pero lo que sí sabemos es que Wilder sería la primera gran estrella del boxeo que daría el salto a las MMA.

Fecha

Por ahora, la fecha en la que tendría lugar esta pelea no ha trascendido, aunque todo apunta al primer o último trimestre de 2024. "[Francis] peleará dentro de PFL en 2024, pero no sabemos si será el primer o el último trimestre", ha señalado Donn Davis. En cualquier caso, parece que PFL no quiere precipitarse y prefiere tomarse su tiempo para que el primer combate de Ngannou en PFL sea todo un éxito.