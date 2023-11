Yuzuru Hanyu vivía su momento más dulce, alejado de la competición desde 2022 como doble campeón olímpico y muy enamorado de su pareja, con la que contrajo matrimonio en agosto de este 2023. Pero todo se ha precipitado para el 'Príncipe del Hielo' —como le apodan en Japón—, que anunció su divorcio apenas tres meses después de darse el 'sí, quiero'.

Y es que su espectacular popularidad en la nación nipona ha sobrepasado todos los límites, pues el acoso mediático sufrido por el deportista y su ya expareja, cuyo anonimato se ha mantenido en todo momento, ha terminado por acabar con su relación sentimental, tal y como anunció él mismo el pasado viernes a través de un comunicado.

"Al pensar en el futuro decidí divorciarme porque quería que mi pareja fuera feliz, y que lo fuera sin restricciones", aseguró Hanyu al enumerar las situaciones que ambos han tenido que soportar en los últimos meses, desde persecuciones en "coche o de gente sospechosa" a "calumnias".

En su carta, el 'Príncipe del Hielo' recuerda que se casó "con una chica normal" en una muestra de "respeto mutuo y sincero, y con la intención de querernos", y relata que juntos han superado muchas cosas intentando protegerse el uno al otro.

"Durante todo este tiempo, ella me ha protegido y apoyado, incluso cuando no podía poner un pie fuera de casa", subrayó. Y lamentó que "actualmente se ven calumnias, acoso, entrevistas no autorizadas e informaciones sobre la otra parte, una persona común y corriente, su familia y personas cercanas, en diversos medios de comunicación", así como de su propio entorno.

Hasta tal punto ha llegado el acoso que la pareja llegó incluso a ser perseguida "en coches o por personas sospechosas", o a ser "abordada repentinamente". Pasados tres meses de continuo hostigamiento, Hanyu ha dicho basta.

"Debido a mi limitada experiencia en la vida, era extremadamente difícil proteger a mi pareja y a mí mismo en estas circunstancias, y me resultaba insoportable seguir haciéndolo", por lo que, "pensando en el futuro" y valorando la posibilidad de que la situación continúe, tomó la decisión de separarse "porque quiero que mi pareja sea feliz, y que lo sea sin restricciones".

El campeón olímpico en Sochi en 2014 y en PyeongChang en 2018 concluyó su comunicado pidiendo "de todo corazón" que no vuelva a producirse una situación así. "Seguiré adelante", se despide.