La ilusión por el fútbol femenino: "La gente me paraba en la calle para cambiar cromos"

Hubo un tiempo en el que pensar que una mujer podía dedicarse al fútbol de manera profesional era una quimera. Ahora ya es una realidad con la que miles de niñas sueñan, pues ellas se han convertido en referentes sobre el terreno de juego. Y de esa ilusión que despierta el fútbol femenino, es muy difícil escapar: "La gente me paraba en la calle para cambiar cromos", ha confesado Virginia Torrecilla en la presentación de la segunda colección oficial de la Liga F.

"Los cambiaba con los niños pequeños. En la librería de mi pueblo [en Mallorca] me dijeron que se habían vendido un montón. Es algo muy bonito, nunca hubiésemos pensado que esto pasaría", ha añadido la futbolista del Villarreal al recordar el impacto que tuvo el año pasado el álbum de Panini.

Enith Salón también ha vivido ese impacto en sus propias carnes: "Alguna vez alguna niña me dice que le he tocado y verles la cara de felicidad me da incluso más felicidad". Además, la guardameta del Valencia, recién recuperada de una lesión de rodilla, ha recordado que "de pequeña hacía la colección de la Liga masculina y no me imaginaba que algún día iba a estar yo ahí".

El único cromo que nunca faltó en la colección de la cancerbera valenciana fue el de Iker Casillas, cuya parada a Arjen Robben en la final del Mundial de 2010 fue la que motivó su decisión de enfundarse los guantes y defender los palos. Más de una década después, ella es la que inspira: "Una niña me paró en la calle y me dijo que era portera por mí, es un sentimiento muy grande como deportista".

"Como futbolista, te ves ahí y siempre sueñas con el cromo de Messi o el cromo de Maradona, cuando estaba en su momento, y verte a ti ahí y que seas parte de esa colección, me hace sentir feliz", ha apuntado Leicy Santos, que también ha celebrado la "evolución" de la Liga F. "El hecho de que ya simplemente te transmitan todos los partidos en todos lados es un plus que ninguna Liga tiene a día de hoy", ha apuntado.

Más cromos, pero sin todas las jugadoras

El espectacular éxito de la primera edición ha llevado a Panini, que se lanzó a "una aventura ilusionante" al crear la "única colección de cromos de Liga femenina profesional" la temporada pasada, tal y como ha recordado su director, Lluís Torrent, a apostar por una segunda entrega en la que se ha aumentado el número de cromos –de 365 a 406– y se han añadido versiones 'Premium', 'Futuro', 'Fantásticas' y 'On Fire'.

Eso sí, el incremento de las 'estampitas' no significa que estén incluidas todas las futbolistas: "Nunca van a estar todas porque tampoco están nunca todos los jugadores. Es imposible. Sería una colección muy larga, no sería agradable, la gente se cansa".

"Llevamos un año solo y la Liga profesional ha dado pasos muy importantes y, sobre todo, pasos seguros y pasos en firme. Esta es la segunda edición de los cromos, repetimos y es algo sólido. Hemos tenido unos resultados mejores de los que se esperaban en el lanzamiento", ha celebrado la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, que ya ha dejado en el aire el nuevo desafío al que se enfrenta el fútbol femenino: "Tenemos el reto de estar a la altura y de consolidar esta colección".