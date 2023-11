Ilia Topuria y el motivo por el que está seguro de que ganará a Volkanovski: "Es el combate en el que más me luciré"

Una vez que se confirmó la pelea entre Alex Volkanovski e Ilia Topuria, en la que el australiano defenderá su cinturón del peso pluma, los dos contendientes ya están concentrados en su próximo desafío. UFC 298 no solo va a decidir quién es el rey de las 145 libras, sino que es posible que marque un cambio de época, la que ha marcado Volkanovski.

Topuria sabe que tiene un reto difícil ante sí. El actual campeón tiene tantos recursos como experiencia y el hispano-georgiano es consciente de ello. "Volkanovski es súper técnico, es el campeón del mundo por alguna razón, ha sido el libra por libra y no ha perdido el cinturón por alguna razón. Es un trabajador superduro, un tipo con muchísima confianza y experiencia y me emociona el hecho de llevarme una victoria ante un tipo como él", ha señalado en una entrevista reciente.

No es de extrañar, por tanto, que Topuria esté entrenando al máximo para lograr esta nueva meta. "Tiene todos mis respetos. Y eso lo demuestro entrenando todos los días, siempre. No tengo ninguna duda de que voy a salir victorioso y terminaré de escribir una historia bonita. Ahora mismo esta es la montaña que estoy subiendo y llegaré a la cumbre", ha añadido en la misma entrevista con Enrique Gimeno.

Una obra de arte

Pese a la dificultad del reto, el aspirante al cinturón del peso pluma ha prometido que esta pelea será una obra de arte. Está convencido de que cuanto más técnico sea su rival más predecible le resultará. "Contra Volkanovski he visualizado, tengo la imagen de verme con el cinturón. Creo que va a ser una auténtica obra de arte. Creo que es el combate en el que más me luciré, siempre lo he dicho cuanto más me vean ascender, verán que mis combates serán más fáciles. Me enfrentaré a tipos más técnicos que son más fáciles de leer que a tipos que no sé por dónde vienen", ha sentenciado el luchador.