Su hermano Ilia lo adelanta: ¡Aleksandre Topuria ficha por UFC!

Hace unos meses, Aleksandre Topuria contaba a 20 Minutos cómo se inició en las artes marciales. No fue en ningún gimnasio de élite, sino en la calle. "Yo fui descubierto en la calle, me estaba peleando con un compañero del instituto que era más grande que yo y ahí me vio mi profesor de educación física, que también era entrenador de lucha grecorromana", le contaba a este periódico. Pues bien, de aquella pelea en la calle, a fichar por la UFC, nada menos, según ha confirmado este miércoles su hermano Ilia.

Después de seis combates como profesional de los que ha ganado 5 y ha perdido uno, el hermano de Ilia Topuria ha firmado por la mayor liga estadounidense de artes marciales mixtas. Así lo ha desvelado el propio Ilia en una entrevista. Aleksandre Topuria, por tanto, no tardará en debutar en UFC, algo que, dependiendo de las necesidades de la empresa, podría ser en UFC España.

💥💥Habrá 2 TOPURIAS en el UFC. Ilia Topuria me confirma que su hermano Aleksandre Topuria ya es luchador del UFC 👊



Es importante aclarar que el hermano de Ilia Topuria, de 27 años, no pelea en su misma división, el peso pluma, sino que lo hace en el peso gallo. No habría, por tanto, posibilidad de enfrentarse en competición. En cualquier caso, Aleksandre entrará en una división compleja donde pelean Aljamain Sterling, Pter Yan, Chito Vera y el campeón Sean O’Malley.

Con la entrada de Aleksandre Topuria ya tenemos cuatro españoles en UFC ya que el peleador se suma a Ilia en el peso pluma, a Dani Bárez en el peso mosca y a Joel Álvarez en el ligero.