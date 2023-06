La curiosa anécdota que cambió el destino de los hermanos Topuria: "Estaba peleando con un compañero más grande que yo y..."

Los hermanos Topuria se han convertido en la pareja de moda en el mundo del MMA. Ilia, el menor, ya brilla en UFC, mientras que su hermano mayor, Aleksandre, ha regresado a los octógonos con la meta de seguir los pasos de su hermano, construir su propio camino y pelear el título mundial de la liga más prestigiosa de artes marciales mixtas. Ahora es oro todo lo que reluce, pero lo cierto es que es tan solo la punta del iceberg del trabajo de toda una vida en la lucha, un camino para el que estaban predestinados y que comenzó gracias a una pelea callejera.

Así lo cuenta Aleksandre a 20 Minutos, que acompañó al luchador hispano-georgiano durante una jornada de preparación. "Yo fui descubierto en la calle, me estaba peleando con un compañero del instituto que era más grande que yo y ahí me vio mi profesor de educación física, que también era entrenador de lucha grecorromana", narra.

Y fue esa casualidad la que impulsó a la dupla de hermanos a buscar sus límites en el mundo de las artes marciales. "Entonces empecé a entrenar con él, y también mi hermano, porque siempre hemos ido juntos a todo, y dos semanas después nos llevó a competir".

Precisamente esa competición dio la razón al entrenador, pues Aleksandre finalizó segundo de su ciudad (en Georgia, donde acabaría siendo campeón), y fue a partir de entonces cuando el joven luchador empezó a creer. "Yo diría que esa persona fue la primera que me hizo creer en que un día sería un grande, la que me llegó hasta el fondo y me dijo que podía ser un campeón, y yo me lo he creído".

Por aquel entonces, el mayor de los Topuria tenía unos diez años, pero lo cierto es que su conocimiento de la lucha venía de tiempo atrás, cuando la familia Topuria (originaria de Georgia) aún permanecía en Alemania, donde nacieron y vivieron sus primeros años los dos hermanos.

"Empezamos a hacer judo en Alemania, cuando yo tenía cinco años, luego nos fuimos a Georgia, cuando yo tenía siete, y ahí yo practicaba baile georgiano", hasta que lo descubrió aquel profesor que cambió su destino y el de su compañero de vida, su hermano pequeño Ilia Topuria, una carrera que ambos empezaron sin recursos, con "la cartera a cero".