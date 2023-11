Poco importaba ya la victoria de España ante Georgia. El buen partido de los jugadores de Luis de la Fuente quedó este domingo eclipsado por la gravísima lesión de rodilla de Gavi.

El centrocampista del Barcelona de 19 años se rompió antes del descanso y no tardó en conocer la gravedad de su lesión. Al llegar a los vestuarios, todos sus compañeros se encontraron tumbado a un Gavi totalmente desolado y que, entre lágrimas, no dejaba de gritar: "¡No puede ser, no puede ser, tengo que jugar!", según revelaban los compañeros de Relevo.

"Estamos destrozados y en el vestuario parece que hemos perdido. Es un velatorio. Les he dicho a los jugadores que incluso con el corazón roto había que sacar el partido adelante en homenaje al compañero lesionado", declararía después el seleccionador Luis de la Fuente tras la victoria ante Georgia

Finalmente, el jugador abandonó el campo en muletas y puso rumbo a Barcelona, donde este lunes conocerá el alcance de su lesión. Todo apunta a la temida rotura del cruzado, lo que en términos prácticos conlleva más de medio año fuera de los terrenos de juego. Si finalmente es así, Gavi podría decir adiós a toda la temporada y a la Eurocopa.