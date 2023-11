El emotivo abrazo de Alexia Putellas y Jenni Hermoso: "¿No quieres que te pregunte nada?"

Sobre el césped de Montjuic debutó Jennifer Hermoso como comentarista de DAZN, en un encuentro tan especial como el Clásico entre Barça y Real Madrid, que cayó ante las culés (5-0). Pero no fue solo especial por la rivalidad entre ambos equipos, sino también por el reencuentro entre dos amigas: Alexia Putellas y Jenni Hermoso.

La doble Balón de Oro no pudo vestirse corto por sus molestias en la rodilla, que la obligaron a ser sustituida durante el duelo de Champions ante el Benfica, pero sí estuvo presente en el Estadio Olímpico Lluís Companys para apoyar a sus compañeras.

Antes de que sonase el pitido inicial, la centrocampista blaugrana pisó el verde y no dudó en acercarse a Hermoso, que hacía en ese momento la previa del encuentro junto a la periodista Sandra Díaz, para fundirse en un gran abrazo.

El abrazo de Alexia Putellas a su amiga Jennifer Hermoso. Su homenaje a los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.



¡Qué momentazo en DAZN!

"¿No quieres que te pregunte nada?", se escuchó decirle a la delantera del Pachuca mexicano, bromeando, lo que provocó que ambas se separasen con grandes sonrisas cubriéndoles el rostro. "Te ha pillado por banda tu amiga", le dijo la presentadora de DAZN a la blaugrana. "No pasa nada, lo hago por ella", decía Putellas.

"Es lo que tiene tener una amiga ya en el otro lado", bromeó Díaz. "No me retires todavía", le dijo Hermoso, mientras que Alexia contestaba: "Aún está, aún no, que es un gusto jugar con ella". Ambas volverán a reunirse muy pronto -si las molestias de la centrocampista no van a más- en la próxima concentración de la selección española, que el próximo mes de diciembre juega ante Italia y Suecia en la Nations League.