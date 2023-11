La NBA no tiene piedad con Draymond Green por su llave de UFC a Gobert: "Se basa en su historial de actos antideportivos"

La NBA no ha tenido piedad con Draymond Green: sanción de cinco partidos de suspensión, lo que le hará perder más de medio millón de dólares, para el jugador de los Golden State Warriors por la llave de UFC con la que sujetó a Rudy Gobert en el duelo de su equipo ante los Timberwolves.

Así lo ha anunciado este jueves el Vicepresidente Ejecutivo de la NBA y Jefe de Operaciones de Baloncesto, Joe Dumars, que ha explicado el motivo de la penalización: "Intensificar un altercado en la cancha y agarrar por la fuerza al pívot de los Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert, por el cuello de forma antideportiva y peligrosa".

De esta manera, Green no solo no podrá vestirse de corto en los próximos cinco partidos de los Warriors —empezando por el de la madrugada de este viernes ante Oklahoma City Thunder—, sino que además no percibirá su sueldo, por lo que el 'mataleón' sobre Gobert le costará un total de 769.704 dólares.

"La duración del castigo se basa en parte en el historial de Green, de actos antideportivos", añadió la NBA en su comunicado, en el que también anunció multas de 25.000 dólares para el pívot francés, Jaden McDaniels y Klay Thompson.

Los Warriors, que también cuentan con la ausencia de Stephen Curry, no podrán contar con Green para los duelos de la NBA ante Oklahoma, Houston y Phoenix, ni en el del torneo de la NBA contra San Antonio. El ala-pívot podría volver el 28 de noviembre en Sacramento.

La tangana se produjo durante el duelo del NBA In-Season Tournament, cuando Thompson y McDaniels "se enredaron en una jugada, antes de darse tirones y sujetarse de sus jerseys", ha recordado la liga. Un 'enganchón' en el que Gobert trató de separar y que terminó con Green agarrándole por el cuello. Todos, a excepción del francés, terminaron siendo expulsados. Los dos primeros, por una falta técnica cada uno, el base de los Warriors, por una falta flagrante 2.