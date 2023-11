De la Fuente recuerda la derrota de España en su última visita a Chipre: "Me entran escalofríos"

El seleccionador español Luis de la Fuente ha comparecido ante los medios este miércoles en la previa del choque que enfrentará a España contra Chipre en la isla mediterránea el jueves (18.00 horas). Un partido en el que la Roja ya sólo se juega ser primera de grupo para la clasificación a la Eurocopa 2024, pero que el preparador nacional tiene señalado en rojo por muchos motivos.

La exigencia del encuentro y del rival no aparenta ser excesiva pese a jugar fuera de casa, pero para el técnico riojano se trata de un enfrentamiento importante por el pasado existente entre ambas selecciones. Por eso, preguntado por aquella derrota 3-2 en esta misma instancia en 1998, la que se cobró el puesto de Javier Clemente en el banquillo español, De la Fuente ha sido muy expresivo en su respuesta.

"Me entra un escalofrío. Recuerdo que como aficionado supuso una mala noticia", comenzó respondiendo el seleccionador con algo de humor, aunque aprovechó la situación para valorar positivamente la evolución desde entonces del fútbol español: "Esto ha cambiado mucho para bien, en el fútbol nada es seguro pero sobre todo quiero comentaros que la idea que tenemos de partido es ir a 'revienta calderas'".

"Vamos a ir con todo. Los resultados del pasado son pasado, nosotros queremos mirar al futuro y jugar todos los partidos sin medias tintas, dando la sensación de equipo potente. La experiencia me dice que se hace feo cualquier partido y muchas veces es por falta de concentración. Mañana no va a ser el caso. Tenemos la posibilidad de conformar equipos muy poderosos", completó su respuesta De la Fuente.

El riojano se consideró un "privilegiado" por llevar toda la vida trabajando en la Selección, confirmó la tranquilidad de lamine Yamal por su desencuentro con Lewandowski en el último partido del Barça, e insistió en seguir trabajando: "Queremos ser cada día mejores, vamos paso a paso y ahora tenemos dos partidos importantes para alcanzar mejores niveles de rendimiento y ser cada día más competitivos".

"No queremos tener dudas, no regalamos nada a ninguno de los 25 jugadores que están aquí. Estoy seguro de que cualquiera que juegue hará que tengamos un equipo muy competitivo. No quiero quitarle nada de importancia a este partido, queremos afrontarlo como una final. Este y todos los partidos", expresó De la Fuente en la rueda de prensa previa al encuentro en Limassol.

🗣️ Luis de la Fuente: "Afrontamos estos partidos dándoles la máxima importancia. Es una oportunidad para seguir creciendo".



➡️ "Los jugadores que están aquí tienen un nivel altísimo, todos. No he regalado nada".



➡️ "Sacaremos un once de garantías".#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/Q6MKKFHny1 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 15, 2023

Por último, Luis de la Fuente valoró la próxima Eurocopa, en la que España ya está clasificada, y todo lo que rodea el objetivo de su combinado, ganar la competición: "Estamos en disposición de pelear por ganar. Hay muchas selecciones en el mismo nivel que nosotros. Tenemos que tener la idea de pelear por ganar, luego ganar depende de muchos detalles que te llevan a un sitio o a otro".

"Es buena noticia subir dos posiciones en el ranking FIFA, pero cada día queremos ser mejores en nuestro camino a la Eurocopa. Queremos ganar para estar mejor posicionados y conseguir muchos éxitos. Tenemos la exigencia de pelear por la Eurocopa, pero debemos ser maduros para poder competir al máximo nivel", celebró el entrenador de la Roja, que ya vuelve a ser octava en el mencionado ranking.

Aun así, para De la Fuente aún hay muchos favoritos y no será sencillo lograr algo importante: "Francia, Inglaterra, Alemania, Portugal, Italia... Siempre citamos a los mismos, pero luego hay sorpresas. Croacia tiene siempre un rendimiento muy algo en las competiciones. Por un lado están los clásicos y luego los equipos que aparecen. En selecciones se iguala mucho, todos tienen once jugadores muy buenos. Nosotros podemos tener cuarenta, pero todos tienen once muy buenos".