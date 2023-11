El consejo de Bale a Bellingham para triunfar en el Madrid: "Que hable con la prensa y que lo haga en español"

Ha pasado más de un año desde que Gareth Bale abandonó el Real Madrid, pero continua pendiente de todo lo que pasa en la órbita blanca, sobre todo desde que firmó con el equipo madridista Jude Bellingham, quien para él "lo está haciendo muy bien y ojalá lo siga haciendo igual de bien".

El galés tiene claro que la nueva estrella del Madrid "si sigue trabajando duro y haciendo lo que está haciendo, el cielo es el límite para él" y reconoce que su comienzo "ha sido muy bueno" porque "marcar goles es algo muy importante en un club como el Real Madrid".

Lo último que ha dicho Bale sobre Bellingham en un programa de televisión británico es curioso cuanto menos, puesto que le ha dado unos consejos en base a su experiencia que ya se han hecho virales en las redes sociales.

"El mayor consejo que le daría es que juegue el juego del Real Madrid fuera del campo. Si juegas a ese juego y no haces lo que quieren los medios, que hables con ellos y básicamente seas una marioneta, te vas a llevar muchos palos", arrancó diciendo el jugador más importante en la historia de la selección galesa.

Además, sentenció: "Así que mi consejo es que juegues al juego del Real Madrid fuera del campo. Tienes que hablar tras los partidos e intentar hacerlo en español. Hacer ese tipo de cosas".

El galés tiene claro que él no fue ejemplo de ello. "Los verás y actuarán como Galácticos, haciendo lo que quiere la prensa y jugando al juego del Madrid. Ahí fue, probablemente donde se produjo mi caída. No quise hacerlo. Yo sólo quería jugar al fútbol e irme a casa y eso hizo que me atacaran", afirmó.