Una jugadora de billar abandona la final del torneo de Gales para no competir contra una rival transgénero: "Es injusto"

Women’s Champions of Champions de Denbighshire

Lynne Pinches se negó a participar en la final del torneo billar Women’s Champions of Champions de Denbighshire (Gales) debido a que su rival era una mujer transgénero. La jugadora, de 50 años de edad, reconoció que abandonar el campeonato en la última partida fue "lo más difícil" que ha hecho en su vida.

"He jugado durante 30 años y nunca he concedido ni siquiera un segundo, mucho menos un partido. Esta era solo mi cuarta final, pero el trofeo o el dinero no significaban nada para mí sin justicia, y eso es lo que le dije al director del torneo después", recalcó Lynne tras confirmar que se retiraba de la final.

Cabe recordar que, durante el pasado mes de octubre, la Federación Mundial de Billar permitió a las jugadoras transgénero competir en la categoría de mujeres, una decisión que no gustó nada a la mayoría de competidoras.

El vídeo muestra como Pinches habla con el árbitro del encuentro para explicarle su decisión. Automáticamente después, la jugadora nacida en Norwich recogió todas sus pertenencias y se marchó con una intensa ovación y ante la atenta mirada de su rival, Harriet Haynes, que se proclamó campeona del Ladies Champions of Champions de Denbighshire.

Barry Pinches, hermano de Lynne, manifestó que era "injusto" que su hermana "se enfrentase a un jugador transexual", por lo que apoyó su decisión "de no jugar el partido más importante de su vida": "Todo el crédito y gran respeto para mi hermana. Siente que es muy injusto".