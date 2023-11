Tsitsipas se retira de la Copa de Maestros con un atronador abucheo de la afición

Stefanos Tsitsipas vivió este martes uno de sus peores días en una pista de tenis. El jugador griego no aguantó el dolor en el segundo partido de la fase de grupos de la Copa de Maestros, se vio obligado a retirarse tras la disputa de tan solo tres juegos ante Holger Rune y recibió un atronador abucheo de la grada que le recriminó la decisión.

El tenista ateniense llegaba entre algodones al último torneo del año, la cita que enfrenta a los ocho mejores jugadores del curso. Apenas pudo entrenar por molestias físicas, pero escuchó más a los médicos que a su cuerpo y decidió tomar partida en el torneo.

Su debut, rodeado de dudas, se saldó con la derrota por 6-4/6-4 ante Jannik Sinner, pero el partido sirvió para tapar el ruido de la decisión. Y es que gran parte de la afición ya reprochó al tenista griego antes del inicio del torneo su negativa a retirarse para ceder su puesto a Hubert Hurkacz, tenista suplente y en gran estado de forma.

Pero este martes se produjo el desastre, cuando saltó a la pista sin apenas haber podido calentar por las molestias y se retiró tras la disputa de apenas tres juegos ante Holger Rune. El momento de la retirada fue un terrible trago para el griego, aún con posibilidad de renunciar al torneo en favor de Hubert Hurkacz antes de saltar a la pista, pues la grada no le perdonó la decisión en un partido con entradas a precios astronómicos.

El tenista marchó despacio hacia vestuarios acompañado del médico y de una atronadora tormenta de abucheos. Crítica asumida posteriormente en rueda de prensa, donde pidió perdón por no haber podido completar el torneo.

"Quiero pedir disculpas a todos los aficionados y el público que vino a apoyarme hoy y ver el partido. Estoy realmente destrozado por no poder terminar el partido. Es una pena también no poder dar ese lugar a otra persona para que al menos pudiera haber intentado hacer algo con él", declaró en rueda de prensa tras su abandono. "Mis médicos me sugirieron que jugara, me dieron luz verde para ir e intentarlo por mí mismo, así que...", se justificó.

La polémica generada -acrecentada por los fans en el debate abierto en redes sociales- responde a la posibilidad que hubiese tenido Hurkacz de participar con posibilidades de disputar dos partidos completos y su pase a la semifinal. Sin embargo, tras el abandono, el polaco tomará partida en el tercer y definitivo duelo sin posibilidad de alterar el orden de la clasificación, lo que resta mucha emoción al Grupo Verde.

"Odio retirarme de los partidos. No soy el tipo de persona a la que le gusta dejar a medias el partido. Me mata no ser capaz de terminar este torneo que he preparado durante tanto tiempo y para el que me he asegurado de que estoy completamente en forma para rendir al máximo y mostrar mis capacidades como jugador", sentenció tras el duro abandono.