El tremendo enfado de Djokovic al perder un break con Rune: destroza dos raquetas a pisotones

Holger Rune no pudo con un Djokovic (7-6(4), 6-7 (1) y 6-3) dispuesto a todo para asegurarse acabar el año como número 1. El danés fue un rival durísimo para el serbio, que tuvo que desplegar su mejor tenis para tumbarle en un partido tan competido que Nole terminó pagando su frustración con dos de sus raquetas.

Fue en el tercer set cuando la rabia del ganador de 24 Grand Slams cayó sobre las raquetas, justo después de que hubiese perdido el break que había conseguido ante un Rune que había forzado esa tercera manga en el tie-break.

Consciente de que un error le podía costar el partido ante uno de los miembros más prometedores de la Next Gen, Djokovic se acercó a su banquillo y pisoteó dos raquetas apoyadas contra el asiento hasta doblarlas por completo contra la pista dura del Pala Alpitour de Turín.

The highs and lows of tennis 😳#NittoATPFinals pic.twitter.com/qy9UdEO3yG — Tennis TV (@TennisTV) November 12, 2023

La acción le costó incluso el aviso del colegiado del encuentro, aunque la cosa se quedó ahí. El serbio se impuso definitivamente poco después, recomponiéndose en el sexto juego para poner el 4-2 en el marcador y encarrilar la manga al 6-3 que cerró el duelo tras más de tres horas.

"No animaría a nadie a hacer eso, tampoco me animo a mí mismo. No estoy contento, no me gusta haberlo hecho, pero lo he hecho, y tengo que asumir la responsabilidad", reconoció en la rueda de prensa posterior, en la que reconoció que "tal vez" lo había hecho "porque así puedo liberar cualquier tensión y frustración que esté conteniendo y seguir adelante".