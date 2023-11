Amarga despedida para Megan Rapinoe: lesión y derrota en su último partido en la final de la NWSL

Amarga despedida para una leyenda del fútbol femenino mundial. Megan Rapinoe ha dicho adiós a su carrera como futbolista profesional con una derrota en la final de la NWSL ante Gotham (1-2) y con una desafortunada lesión en los instantes iniciales del duelo.

Apenas habían transcurrido tres minutos desde el pitido inicial cuando la doble campeona del mundo con Estados Unidos resbaló sobre el campo en una acción fortuita, sin contacto con rivales, y cayó el suelo. Trató de continuar, pero finalmente se marchó del campo entre lágrimas, cojeando y con ayuda del equipo médico de su equipo, el OL Reign.

Antes de dejar el verde en el minuto seis para ser sustituida por Bethany Balcer, y de poner fin así a su brillante trayectoria, Rapinoe recibió el abrazo de Ali Krieger, amiga muy cercana que también vivía su último partido profesional.

"Definitivamente no es como me había imaginado este último partido... Estoy bastante segura de que me he roto el tendón de Aquiles", comentó con una sonrisa amarga a la retransmisión de la cadena CBS, aunque se mostró "orgullosa de nuestro grupo", que "lo dio todo" para intentar ganar.

"Gracias a todos los que estuvieron en este viaje durante todo este tiempo, ha sido increíble", dijo para despedirse definitivamente del fútbol. "Quizá, solo al margen de esto, no lo habría escrito de manera diferente. Estoy muy orgullosa de toda mi carrera y realmente agradecida por todo lo que me ha dado", concluyó.