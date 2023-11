La constante lucha entre España y Marruecos para hacerse con los mayores talentos del fútbol mundial

Marruecos y España, en los últimos años, están protagonizando una auténtica lucha sin cuartel para poder hacerse con los servicios de algunos de los mayores talentos futbolísticos de Europa y del mundo. Los casos de Brahim Díaz, jugador del Real Madrid, e Ilias Akhomach, futbolista del Villarreal, han sido los últimos de una larga lista donde ciertos deportistas se han decantado por el combinado marroquí cuando ya se habían enfundado la elástica española en categorías inferiores o encuentros amistosos.

Rabie Takassa, profesional encargado de captar a los mayores talentos de fútbol, tiene 'gran parte de culpa' de este éxito que se está convirtiendo en una monotonía constante entre los combinados más grandes de Europa. El 'scout' es el coordinador de una red de ojeadores que rastrea por España, Países Bajos, Italia, Alemania, Francia o Bélgica, en busca de una nueva joya con doble o triple nacionalidad que satisfaga las necesidades del combinado absoluto marroquí. "Tenemos una base de datos con todos los futbolistas de origen marroquí que juegan en Europa. Cada temporada vamos añadiendo los nuevos que van surgiendo", añadió el propio Takassa en una entrevista para Relevo.

Ilias Akhomach, Lamine Yamal, Achraf Hakimi, Munir El Haddadi, Ez Abde, las dudas de Brahim Díaz, Youssef Enríquez, Adam Aznou, Salim El Jebari o Rachad Fettal, entre otros, son algunos de los últimos casos que han incrementando una larga lista que sigue creciendo con el paso de los años.

Brahim Díaz

El futbolista del Real Madrid, ante una nueva no convocatoria en la lista de Luis De la Fuente para encarar los partidos ante Chipre y Georgia, sigue teniendo una suculenta oferta encima de la mesa de la selección marroquí. No obstante, el jugador madridista prefiere esperar y aplazar en estos momentos una decisión que marcará el resto de su vida futbolística.

"No iré con el primero que me llame, no es así. Estoy centrado en el Madrid donde estoy teniendo pocos minutos y quiero tener más", añadió el centrocampista blanco. Brahim Díaz fue internacional con la selección española sub 17, sub 19 y sub 21, e incluso llegó a debutar con la absoluta en 2021 durante un amistoso ante Lituania. A Marruecos, en este caso, solo le queda esperar.

Brahim Díaz EFE

Ilias Akhomach

El último gran movimiento, oficializado hace unos horas, ha sido el del futbolista Ilias Akhomach. El mediapunta del submarino amarillo, tras una vida ligada a la selección española y siendo uno de los mayores pilares del combinado de Santi Denia, ha decidido cambiar de rumbo y acudir a la llamada de la absoluta de Marruecos.

Akhomach, de padres con origen norteafricano, ya mostró predilección por 'Leones del Atlas' y, aunque le diese calabazas en el primer intento por hacerse con los servicios de la joya de Hostalets de Pierola (Barcelona), ha cedido ante la mareante oferta del proyecto deportivo marroquí.

">

Munir El Haddadi

Otro de los casos más significativos fue el del actual jugador del Getafe Munir El Haddadi. El atacante había sido una pieza clave en las categorías inferiores de España y, además, llegó a debutar con la absoluta de la mano de Vicente del Bosque, en un partido de clasificación para la Eurocopa 2016 frente a Macedonia (5-1).

Los planes de Munir y de España, con el paso del tiempo, cambiaron por completo y, ante la no comparecencia del futbolista en las convocatorias del combinado español, decidió abrir una puerta de salida para ir con Marruecos. No obstante, existía un gran problema: el jugador había debutado de forma oficial con el combinado español, por lo que el sueño de jugar con otro combinado era muy difícil de conseguir.

Sin embargo, los 'Leones del Atlas' tenían un as en la manga y decidieron presentar un recurso ante la FIFA alegando que Munir no tenía cumplidos los 21 años de edad cuando jugó la fase de clasificación con España. El proceso fue aceptado y El Haddadi se convertiría en nuevo jugador seleccionable para la selección de Marruecos.

Munir, con España. EFE

Achraf Hakimi

Hakimi, jugador del PSG nacido en España y de padres marroquíes, tardó muy poco en autoconvencerse de no volver a jugar con la selección española. "Después de un partido con la sub-19, me dijo que no volvería nunca más a jugar, no le gustaba", añadió el padre del exfutbolista del Real Madrid sobre su hijo Achraf.

Hakimi, que es considerado uno de los mejores laterales diestros del mundo, representó a Marruecos en varias categorías inferiores antes de debutar con España en 2016. Con el paso de los años, el mejor jugador africano del año 2018 y 2019 decidió dar un paso al frente y se decantó por un combinado marroquí donde es pieza clave en el esquema de Walid Regragui.

El emocionante momento que protagonizó Achraf con su madre tras eliminar a España

Ez Abde

Ez Abde, actual jugador del Betis, también es otro de los futbolistas que se decantó por Marruecos. En un primer momento, el atacante renunció a la Copa África con el propósito de jugar en un futuro con España. Sin embargo, el combinado marroquí le abrió las puertas para disputar el Mundial de Qatar 2022 con la absoluta, por lo que esta propuesta fue clave para que Abde se decidiese por el equipo liderado por Walid Regragui.

Abde jugando con Marruecos en el Mundial de Qatar. EFE

Lamine Yamal

El caso de Lamine Yamal, en los últimos tiempos, es el único que ha favorecido a España en la lucha con Marruecos por hacerse con alguna de las joyas del fútbol mundial. El jugador del Barça, que se convirtió en el futbolista más joven en debutar con la selección española con 16 años y 57 días, siempre tuvo muy clara la idea de jugar con el combinado de Luis De la Fuente: "Siempre quise jugar con España".

Lamine Yamal celebra su gol en su debut con España. RFEF

Sin embargo, Marruecos, hasta el último momento, quiso arrebatarle a España el joven talento que hoy triunfa en el equipo de Xavi Hernández. Varios medios marroquíes informaron sobre una supuesta oferta económica para que Yamal jugase con la absoluta marroquí, pero Lamine no cedió y debutó de forma oficial con España en los partidos de clasificación para la próxima Eurocopa ante Chipre y Georgia, con gol incluido.