La ex luchadora Paige VanZant desvela las ventajas de OnlyFans frente a la UFC: "Gané en 24 horas más que en toda mi carrera"

Cada vez con más frecuencia, muchas deportistas están dando el salto a plataformas como OnlyFans, en las que ofrecer contenido exclusivo subido (o no) de tono a sus seguidores de forma autónoma y privada; fundamentalmente porque ofrece una alternativa de ingresos mucho más cuantiosa en muchos casos de lo que jamás lograrán dominando sus respectivas disciplinas.

Esa fue la comparación que estableció recientemente la atleta más famosa en pasarse a OnlyFans hasta el momento, Paige VanZant. La luchadora de artes marciales mixtas, ex de UFC entre otras empresas, nunca se ha terminado de alejar de los deportes de combate, pero jamás habría logrado generar los ingresos que tiene actualmente si no fuese por esos contenidos online.

La norteamericana, de 29 años, explicó en el podcast 'Only Stans' de Barstool Sports cómo le cambió la vida cuando decidió abrir su perfil en OnlyFans allá por 2020, ya con seis años de carrera pugilística a sus espaldas: "OnlyFans ha sido definitivamente mi mayor fuente de ingresos. Gané más dinero en la plataforma en apenas 24 horas de lo que he ganado en toda mi carrera como luchadora".

Una idea "bastante exitosa" incluso fuera del ámbito de los deportes de contacto que no llegó por sí sola hasta VanZant, como ella misma detalla, ya que fueron sus fans quienes se lo sugirieron: "He estado trabajando arduamente en otras industrias y ahora he hecho esta transición. Si la gente no quiere contratarme porque tengo un OnlyFans, sinceramente no me importa".

Con esas últimas palabras, la estrella de la empresa AEW de lucha libre hace referencia al despido de WWE de su compañera Mandy Sacs, más conocida como Mandy Rose, que fue forzada a dejar la compañía por el contenido subido de tono de su perfil en la mencionada plataforma para adultos y también desveló en su día la misma realidad: ganó más en 24 horas que en toda su vida.