Baraja apaga fuegos antes de la visita del Valencia al Santiago Bernabéu: "No vamos a una guerra"

A nadie escapa el hecho de que el Real Madrid - Valencia de este próximo sábado (21.00 horas) será un partido tenso. Siempre lo ha sido, en realidad, pero esta vez alcanzará cotas impensables derivadas del conflicto entre Vinícius y Mestalla después de los cánticos e insultos racistas de parte de la afición valencianista el pasado mayo, que ahora está en manos de la justicia.

En Valencia, no ha sentado nada bien que Vinícius señale a todo el estadio por las ofensas de un sector aislado de sus gradas e incluso la prensa ha atacado al brasileño con denostada inquina. Por eso, el recibimiento que espera a los pupilos de Rubén Baraja de vuelta en el Santiago Bernabéu apunta a ser histórico por la pitada y por los abucheos que les regalará el respetable blanco.

El técnico vallisoletano, veterano con unos cuántos choques ante los blancos a sus espaldas, ha querido sin embargo rebajar ese estado de beligerancia entre ambas aficiones: "Nuestro planteamiento es ir a jugar un partido de fútbol, no vamos a una guerra, ni vamos a un sitio en el que nos tengamos que llevar escudos, ni cascos, ni nada, vamos a jugar un partido de fútbol en un gran campo, contra un gran equipo".

"Creo que Vinícius es un magnífico jugador, desequilibrante, con grandes cualidades, de clase mundial, pero ya está. El Real Madrid tiene grandes jugadores y nosotros tenemos que tratar de hacer un buen partido. No voy a puntualizar en más historias de estas ni voy a darle más importancia de la que tiene", expresó el técnico che, queriendo enterrar el hacha de guerra.

Aun así, Baraja sí se detuvo para defender al club valenciano y a su gente, en especial tras el cierre parcial de Mestalla la pasada campaña durante cinco partidos por estos motivos: "Somos el único club que ha sido sancionado por una situación como la que vivimos la temporada pasada, creo que se nos tildó de cosas que no somos, tuvimos que estar defendiéndonos de situaciones que se dieron durante ese partido y el post partido que fueron desagradables".

"Parece que hay fuego alrededor del partido, pero nos tiene que servir lo del año pasado para aprender. Hay una gran rivalidad desde siempre, o por lo menos yo siempre la he sentido desde que era jugador, y mañana espero simplemente que se pueda disfrutar del partido con total normalidad", señaló igualmente la leyenda valencianista, que espera tener un partido tranquilo dentro de lo habitual pese a todo.

Además, Baraja advirtió sobre la motivación de su equipo, que lleva 15 años sin ganar en el Bernabéu: "No soy mucho de contar 'batallitas' e historias de cuando era jugador, pero creo que cuando en tu carrera deportiva no has tenido la suerte de ganar en el Bernabéu, seguramente estarás más cerca de lograrlo en algún momento. Estamos en un buen momento y pensamos en hacer un partido grande y hacer las cosas bien y que eso nos lleve a tener opciones de ganar".