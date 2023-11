El Valencia manda una carta a los aficionados que irán al Bernabéu: "Habrá muchos ojos y cámaras pendientes de nosotros"

Este fin de semana el Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Valencia por primera vez después del polémico partido del pasado mes de mayo en el que la afición en Mestalla proliferó insultos racistas a Vinícius. Aquel episodio aún no se ha olvidado y en estos días previos está más vivo que nunca.

A razón de esa tensión, que seguro se vivirá también en este partido, el Valencia ha mandado una carta a cada uno de los 579 aficionados que se desplazarán hasta el Santiago Bernabéu para ver a su equipo y les ha pedido que animen al club che "por encima de cualquier provocación".

"Como sabes, a raíz del desagradable incidente del partido de la temporada pasada en el Camp de Mestalla, en los últimos meses se nos ha tachado con calificativos que no representamos. El valencianismo no es una afición racista, ni Mestalla es un estadio racista. Esos no son los valores que nos identifican", arranca aclarando el escrito.

El Valencia cree que la mejor manera de rebelarse contra esas acusaciones "es dando ejemplo en las gradas del Santiago Bernabéu, donde habrá muchos ojos y muchas cámaras pendientes de nosotros".

"El racismo no tiene cabida en el fútbol ni en la sociedad y para erradicarlo requiere de la implicación de todos. También de los que nos han acusado injustamente por culpa de aquellos que profirieron insultos racistas, a los que el Valencia CF les aplicó en cuestión de horas la sanción más severa contemplada: la expulsión del estadio de por vida", sentencia.