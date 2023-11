El Granada, descalificado de la Copa del Rey por alineación indebida

Ya es oficial. El Juez Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dictaminado que el Granada CF sea descalificado de la Copa del Rey por alineación indebida en el encuentro de primera ronda que le enfrentó al Arosa SC.

El club nazarí alineó al guardameta Adri López, de 24 años, en el partido que ganó por 0-3 al Arosa. Sin embargo, siguiendo la normativa, no podía jugar ya que los futbolistas mayores de 23 años no pueden participar en una competición no profesional, que es como está considerada la Copa del Rey.

"Declarar alineación indebida del Club Granada C.F. correspondiente al Campeonato de España/Copa de S.M. el Rey, disputado el pasado 2 de noviembre, que le enfrentó al club Arosa S.C., declarándole a éste vencedor de la citada eliminatoria", afirma la resolución del Juez Disciplinario.

La sentencia aclara que la Copa es una competición "no oficial", en contra de lo que expuso el Granada en un comunicado, donde, amparándose en la nueva Ley del Deporte que entró en vigor el 1 de enero del 2023, afirmaba que era "una competición profesional".

Ahora el Granada tiene por delante diez días para recurrir la decisión a Apelación, aunque no parece que tenga mucho recorrido. La resolución final, en caso de recurrir, no se conocerá a tiempo para el sorteo de la segunda eliminatoria, que se celebrará el próximo 15 de noviembre.