La tenista tunecina Ons Jabeur rompe a llorar al hablar de la guerra entre Israel y Palestina: "Es duro ver a niños morir"

La tenista tunecina Ons Jabeur, actual número siete del ranking mundial, volvió a demostrar al mundo su compromiso con las causas sociales y humanitarias. Tras finalizar su segundo partido del WTA Finals ante la checa Marketa Vondrousova, la jugadora de 29 años se derrumbó al hablar de la guerra entre Israel y Palestina en los micrófonos de la organización del torneo.

"Estoy muy feliz por esta victoria, pero no puedo estar feliz del todo al fin y al cabo. La situación en el mundo no me hace feliz", añadió Jabeur sin poder contener las lágrimas. La tenista señaló que "es desgarrador" todo lo que está sucediendo en el conflicto armado entre Israel y Palestina y reconoció pasar por un mal momento al ver las duras imágenes que llegan desde la guerra: "Es duro ver a niños y bebés morir cada día, me rompe el corazón".

La jugadora nacida en Ksar Hellal (Túnez) también ha anunciado su decisión de "donar parte del premio" que obtenga en el WTA Finals "para ayudar al pueblo palestino", y concluyó: "No es un mensaje político, es humano. Solo quiero paz en el mundo, eso es todo".

Jabeur, que fue doblegada en el primer partido del WTA Finals ante la estadounidense Coco Gauff por 6-0 y 6-1, pudo redimirse ante la checa Vondrousova y consiguió una victoria (por 6-4 y 6-3) muy importante para mantener vivas sus esperanzas de cara a una posible clasificación para la fase final del torneo.