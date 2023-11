Medvedev dedica una peineta a la grada de París-Bercy y se justifica con una surrealista excusa

Daniil Medvedev no perdona una, no hay torneo en el que no protagonice una salida de tono en la pista, y el Masters 1.000 de París-Bercy no iba a ser menos. El ruso cayó eliminado a las primeras de cambio ante Dimitrov, y se despidió del torneo con una peineta a la afición que luego trató de justificar.

No fue el día del tenista ruso, finalista en Viena, que fue sorprendido por Grigor Dimitrov en un partido de primera ronda sentenciado en tres sets (6-3/6-7(4)/7-6(2). Daniil se fue muy molesto del pabellón, en concreto con la grada, pues le dedicó una irónica peineta en su salida del estadio.

Las imágenes grabadas por los aficionados desde la grada son claras. En ellas se aprecia al tenista de Moscú girando la mano con la peineta dedicada a los aficionados franceses presentes en los asientos del estadio. A su paso creció el murmullo de abucheos de otra afición del circuito cabreada con Medvedev.

Sobre el gesto fue preguntado poco después, en la rueda de prensa tras el partido, donde no dudó en utilizar una surrealista excusa. "¿Una peineta? No, estaba mirándome la uña. ¿Cómo iba yo a hacerle eso a este hermoso público francés?", respondió irónico.

Un 'clásico' de Medvedev

Lo cierto es que el gesto de Medvedev en París no es nuevo, de hecho es un clásico del ruso, aún recordado por la peineta dedicada al público del US Open durante un partido ante Feliciano López en 2019. "Cuando os vayáis a la cama, que sepáis que hoy he ganado gracias a vosotros. Gracias por vuestra energía", dijo a los aficionados en la entrevista a pie de pista tras derrotar a Feliciano López, el favorito de la pista Louis Armstrong.