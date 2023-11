La preocupación de Carlos Alcaraz: "Tengo que mejorar mucho"

El final de temporada de Carlos Alcaraz se ha convertido en una auténtica pesadilla para el murciano. El actual número dos del ranking mundial cayó en la primera ronda del Masters 1.000 de París, algo inédito durante esta campaña, ante el ruso Roman Safiullin por 6-3 y 6-4.

Alcaraz, tras la derrota, habló en rueda de prensa sobre su estado físico, de juego y emocional en este último tramo 'amargo' de la temporada. "No me he sentido bien en pista. Tengo muchas cosas que mejorar, muchas cosas que entrenar. No me he movido bien. Físicamente hay mucho que mejorar", añadió el de El Palmar, haciendo referencia a la importancia del físico y agilidad en su estilo de juego.

No obstante, el murciano no quiso infravalorar la gran victoria del jugador ruso Safiullin y alabó el juego de su rival: "Sabía que ha estado jugando a un gran nivel en estos últimos meses, ganando a grandes rivales, alcanzando finales. No me ha sorprendido para nada".

Asimismo, Carlitos dejó en el aire su plenitud física de cara al último torneo del año, el ATP Finals. "No lo sé. Tengo muchos días para entrenar, para poder alcanzar el nivel al que quiero jugar", añadió. Alcaraz, cabizbajo por la derrota, no quiso hablar más allá y recalcó que su "temporada había sido muy larga", por lo que probablemente sea la principal culpable del mal juego del murciano. Por último, reconoció que esta lección le servirá para el futuro y buscará "la manera de rendir bien durante esta parte del año".