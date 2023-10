El Barça recupera 'in extremis' a Koundé, Raphinha y Lewandowski para el Clásico

A pocas horas para disputarse el primer Clásico de la temporada ante el Real Madrid, el FC Barcelona ha hecho oficial la convocatoria tras esperar a ver las sensaciones de sus lesionados. Finalmente, Xavi Hernández ha recuperado a tres piezas importantes para este trascendental choque, cuando muy pocos lo esperaban.

El cambio pedido por Joao Félix frente al Shakhtar Donetsk hizo saltar las alarmas en el club blaugrana, que veía como su enfermería podía tener hasta siete lesionados. Sin embargo, las molestias del luso no fueron a más y, por si fuera poco, sus compañeros Koundé, Raphinha y Lewandowski han llegado a tiempo para recuperarse.

Durante la sesión del viernes, la presencia de estos futbolistas, más la de Pedri y De Jong, sorprendió a todos, incluso al propio Xavi Hernández, que en la rueda de prensa posterior se mostró ilusionado con las ganas de sus futbolistas.

"Jugadores que se descartaban prácticamente, quieren estar. Se encuentran con mejores sensaciones, supongo que es el hecho de que haya sido un Clásico. Tendremos que esperar a hacer la lista a ver cómo se sienten por la tarde después del entrenamiento y mañana decidiremos", dijo el técnico culé.

Además, añadió: "No queremos forzar a nadie. Lo que queremos es que nos recuperen bien y que no tengan ninguna opción de volverse a lesionar. Al final son sensaciones y jugarán los que estén mejor, los que estén al 100%. Lo que no podemos cometer es un error de poner a un futbolista que no tiene buenas sensaciones y que no está al 100% y más en un partido de alto nivel de este tipo. En un Clásico tienes que estar al 100%".

A pesar de que Xavi no podrá contar finalmente con Frankie De Jong y Pedri, dos jugadores clave de su centro del campo, si tendrá la oportunidad de dar minutos a Raphinha, Koundé y Lewandowski, que contra todo pronóstico llegan al Clásico.