Rafa Benítez explota tras el polémico gol anulado al Celta ante el Girona: "No lo entiende nadie, te quedas sorprendido"

El Celta de Vigo volvió a sumar una nueva derrota en LaLiga EA Sports. Esta vez, el equipo de Rafa Benítez cayó en el tiempo añadido (90+1) con un gol del futbolista del Girona Yangel Herrera, aprovechando un 'regalo' en forma de pase de tacón de su capitán Aleix García.

No obstante, el encuentro estuvo marcado por una jugada polémica que provocó el enfado del club gallego y, sobre todo, de su entrenador Rafa Benítez. Díaz de Mera, árbitro principal del encuentro, anuló un gol al jugador del Celta De la Torre tras una salida en falso de Gazzaniga, portero del Girona, que no acierta con atrapar la pelota tras un centro lateral.

Enfado monumental

Después del encuentro, el técnico madrileño quiso recalcar la jugada polémica y expresó que no "entendió" en ningún momento lo que pitó el colegiado: "No voy a decir nada, no se puede explicar. No sé qué es lo que ven, intentaremos analizar la jugada a ver si por inspiración divina nos llega una explicación".

"Hemos hablado con el CTA, con el VAR... para entender cómo funcionaba, pero me parece que vamos a tener que ir otra vez porque seguimos sin entenderlo", añadió el entrenador del Celta. Asimismo, tiró de ironía para afrontar los próximos partidos en busca de una victoria: "Está claro que hay que meter dos o tres goles desde el medio del campo o saque de centro para que nadie interfiera".

Por último, el conjunto vigués, a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, también quiso hacer referencia a esta polémica y publicó que "esta competición merece mucho más": "No hay nada que pueda con la osadía de este equipo, de este club, del celtismo".