El sevillista Gudelj revela lo que le dijo su hermano, jugador del Córdoba, sobre el joven Álvaro Prieto

El caso de Álvaro Prieto, el joven de 18 años fallecido el pasado 12 de octubre tras electrocutarse por tocar una catenaria de un tren en la estación de Santa Justa (Sevilla), ha sido seguido de cerca por toda la población española pero, sobre todo, por su entorno del Córdoba CF.

En el primer equipo del conjunto andaluz se encuentra Dragi Gudelj, hermano de Nemanja Gudelj, futbolista del Sevilla que en una entrevista para El desmarque ha revelado cómo, a través del jugador del Córdoba, supo de la última hora sobre la desaparición y muerte del joven.

"Lo hemos hablado. Creo que fue un par de días antes del encuentro de Serbia. Me lo comentó, me quedé en shock. Me dijo que conocía al chico muy bien, que era del filial, un buen jugador. Me lo contó porque no me enteré demasiado bien", ha explicado el centrocampista sevillista.

Además, Gudelj lamenta que fue "una tristeza muy grande lo que ocurrió" y lanza un mensaje de ánimo a su entorno: "Solo puedo mandar un abrazo muy fuerte a su familia, mucha fuerza en estos tiempos tan difíciles".

El emotivo homenaje del Córdoba

Una semana después de la aparición del cuerpo sin vida de Álvaro Prieto entre dos vagones de un tren de la estación de Santa Justa (Sevilla), los jugadores de la cantera del Córdoba, su equipo, le dedicaron un sentido homenaje en la ciudad deportiva antes de uno de sus partidos ante la amplia expectación de cientos de aficionados. El emotivo homenaje del Córdoba CF a Álvaro Prieto.

Con un ramo de flores y una camiseta con su nombre portados hasta el centro del campo por los capitanes de ambas plantillas, se llevó a cabo un emotivo minuto de silencio seguido de un sonoro aplauso de los cientos de personas reunidas en la grada.

Tras ello, los capitanes volvieron a llevar las flores y la camiseta a la banda, en un gesto de unión entre los capitanes de nuevo aplaudido por la afición. "Álvaro, aquí en tu casa, la Ciudad Deportiva Córdoba CF, te recordaremos siempre", escribió el club blanquiverde junto al vídeo del momento en las redes sociales.