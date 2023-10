La Policía explica por qué las imágenes de Álvaro Prieto tardaron tanto en llegar: "Es habitual"

El 'caso Álvaro Prieto', joven cordobés desaparecido durante cinco días hasta la localización de su cadáver en las vías de la estación de Santa Justa (Sevilla), ha puesto todos los focos sobre las autoridades policiales. Las dudas sobre un caso extraño y más largo de lo habitual se han convertido en hipótesis sobre la cuestionable actuación del operativo de búsqueda de la policía, que ahora ha explicado el porqué de la tardanza en localizar el cuerpo a pesar de contar con imágenes que revelaban su posición días antes del hallazgo.

La explicación fue dada este domingo por Ibón Domínguez, portavoz de JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, en el programa 'Cuatro al día', al ser preguntado sobre la tardanza habitual de los procesos de obtención de imágenes por la presentadora Mónica Sanz.

"Desgraciadamente es habitual, porque las imágenes hay que pedirlas con unos oficios policiales para que tengan validez judicial", cuenta Ibón, que posteriormente especificó lo ocurrido concretamente con las imágenes de Álvaro Prieto registradas por las cámaras de una estación de servicio cercana.

"Hay que esperar a que las imágenes sean entregadas por las empresas, y en este caso eso se produjo en la tarde del domingo, cuando la policía estaba peinando el perímetro de la estación de Santa Justa junto a la UME y los perros especialistas", puntualizó.

Pese a la explicación, la presentadora volvió a preguntar, esta vez cuestionando la posibilidad de que el cuerpo se hubiera podido localizar antes si las imágenes no hubieran tardado tanto en llegar. Sin embargo, este planteamiento no tuvo respuesta contundente por parte del portavoz policial, que planteó varios escenarios.

Las imágenes no se ven con ninguna nitidez

"Es difícil saberlo, ahora se ve todo muy fácil. Según informan las unidades de Sevilla, si no llegan a saber el punto exacto en donde estaba estacionado el tren -en una zona de talleres- no hubieran visto el cuerpo en las imágenes porque estas no son de Renfe ni de Adif, sino de una estación de servicio próxima y no se ven con ninguna nitidez", zanja.

Tras el proceso habitual, las imágenes llegaron a las manos de las autoridades a última hora del domingo, por lo que el visionado se llevó a cabo el lunes, día en el que las labores de búsqueda fueron suspendidas tras el hallazgo casual de un reportero de RTVE.