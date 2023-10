Fernando Alonso rompe el 'parque cerrado' y sale desde el 'pit lane' en Estados Unidos

Aston Martin ha decidido romper el conocido como 'parque cerrado' para cambiar las configuraciones de ambos coches y esto les ha llevado a salir desde el 'pit lane' en la carrera del Gran Premio de Estados Unidos que se disputa este domingo. Fernando Alonso no tuvo buenas sensaciones, este pasado sábado en la carrera sprint y ha decidido salir con los reglajes de Qatar, mientras que Stroll tendrá las novedades y así Aston Martín podrá comparar si las nuevas piezas introducidas funcionan.

Este fin de semana con carrera al sprint les ha quitado a los de Silverstone la posibilidad de poder encontrar los beneficios de las nuevas piezas incorporadas en este gran premio. Además, el problema de frenos sufrido durante la sesión de Libres 1 trastocó todos los planes de Aston Martin.

"No hemos podido optimizar los reglajes. Sinceramente, no sabemos cuánto podemos mejorar con las nuevas piezas, no hemos podido jugar con las alturas", explicó Pedro de la Rosa, embajador de la marca inglesa.

"Si hoy saliendo duodécimos hemos acabado decimoterceros, este domingo saliendo decimoséptimos... Es lo que toca ahora y quizás discutamos qué hacer, si salir del 'pit lane' o qué, porque salir y dar 56 vueltas por darlas... son muchas vueltas. Es un fin de semana malo, y ya está, vendrán otros mejores y hay que estar con el equipo", argumentó Fernando Alonso tras finalizar la carrera al sprint de este sábado.