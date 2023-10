Ancelotti tira de ironía: "El árbitro me ha gustado al cien por cien"

El Real Madrid solo pudo llevarse un punto del Sánchez-Pizjuán en un partido que dejó varias acciones polémicas. No quiso comentar nada al respecto el técnico blanco, Carlo Ancelotti, que se limitó a tirar de ironía para calificar la actuación arbitral: "El árbitro me ha gustado al cien por cien", aseguró el italiano en rueda de prensa.

"Creo que ha sido un partido muy competido, con muchos duelos y creo que ha acertado en todos", afirmó con sorna. Su análisis no se quedó ahí, sino que prosiguió añadiendo que "el árbitro ha hecho un buen partido, ha acertado en todo", y valoró de manera irónica que "creo que ha parado la contra para preservar la salud de un jugador, entonces creo que ha hecho un partido de nivel".

Más tarde, ante los medios oficiales del Real Madrid, Ancelotti explicó que "la ironía es la única manera después de este partido", puesto que "si digo lo que pienso del arbitraje, me caen muchos partidos". En este sentido, el madridista avanzó que "lo que más me gusta es sentarme en el banquillo del Real Madrid, para evitar suspensiones no digo lo que pienso y uso la ironía".

"Al final del partido le he dicho: '¿Por qué me has amonestado?'. Da lo mismo, no sé por qué me ha amonestado; no estaba hablando con él, estaba hablando con Camavinga", afirmó también el técnico sobre las amonestaciones de De Burgos Bengoetxea por sus protestas.

Respecto al partido, el entrenador blanco apuntó que había sido "un partido igualado, competido y con intensidad", en el que "hemos jugado mejor en la primera parte de la segunda mitad".

"Hemos empezado bien el partido, pero no hemos aprovechado la oportunidad que hemos tenido. Después, en la segunda parte ha jugado bien el Sevilla, con intensidad, y nos ha costado un poco más estar en del partido", lamentó.

Además, elogió a Rodrygo Goes y a Vinícius Jr. "Con el apoyo del equipo han creado muchas oportunidades. Estuvimos con ellos muy cerca de marcar, por poco no lo hemos hecho. Como ya he dicho, la segunda parte ha sido un poco más complicada porque nos ha faltado un poco de energía. Hemos sufrido un poco más y no hemos tenido el control como queríamos", argumentó al respecto.

Por otra parte, el técnico italiano habló sobre sus cambios en el banquillo. "El empate ha cambiado la idea, que era la de seguir; pero con más equilibrio, sin arriesgar demasiado. Por eso ahí he cambiado solo a Joselu por Rodrygo; si no se marcaba, habría cambiado también a Brahim y Fran García, como lo hemos hecho 10 minutos más tarde", indicó.

"Vinícius lo ha intentado muchas veces, pero se ha encontrado un rival como Navas que ha defendido muy bien. Le ha costado mucho en el regate, pero creo que ha hecho su partido. Yo obviamente he intentado fijar los minutos de los jugadores que habían llegado el jueves: Rodrygo, Valverde, Vinícius... Eso era el plan", señaló Ancelotti.

Respecto a su reencuentro con Sergio Ramos, el técnico italiano fue parco en palabras. "Me ha encantado verlo, saludarlo y desearle lo mejor", resumió antes de ver con perspectiva la suma de un solo punto para la clasificación. "Después del parón siempre hay partidos trampa, y este podría ser uno de ellos. Salimos con un empate, está bien. Y ahora a por el próximo partido", concluyó Ancelotti.